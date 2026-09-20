RTVE ha suscitato critiche per un documental che propone una teoria sulla morte di Federico García Lorca, respinta dagli esperti. L’associazione Recuperación de la Memoria Histórica ha definito il documental “vergonzoso” per aver esonerato i golpisti del 1936. Il documental, intitolato “Lorca, las horas perdidas”, è stato pubblicato il 18 settembre 2026 e ha suscitato reazioni forti da parte di storici e ricercatori. La teoria presentata nel documental, che attribuisce la morte di Lorca a motivi diversi da quelli accettati, è stata respinta da tutti gli esperti o quasi. La critica si concentra su come il documental potrebbe influenzare la memoria storica e la comprensione del contesto politico del periodo.

Un documental che propone una teoria non accettata

Il documental “Lorca, las horas perdidas” si presenta come un “true crime” che analizza gli ultimi giorni del poeta spagnolo. L’opera, prodotta da RTVE, utilizza dramatizzazioni e testimonianze di storici per offrire una nuova prospettiva su un crimine storico. Tuttavia, l’associazione Recuperación de la Memoria Histórica ha espresso forti critiche, affermando che il documental “utilizza l’assassinio di Lorca per esonera i golpisti del 1936”. La critica si concentra su come la teoria presentata potrebbe influenzare la memoria storica e la comprensione del contesto politico del periodo.

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La teoria di morte di Lorca e le sue radici

Federico García Lorca, uno dei più grandi poeti del XX secolo, fu assassinato nel 1936 durante la guerra civile spagnola. La sua morte rimane un enigma, con diverse teorie sulla sua causa e i responsabili. Nonostante anni di ricerche, la sua sepoltura non è mai stata trovata, e le cause della sua morte sono oggetto di dibattito. Il documental di RTVE ha proposto una teoria non accettata dagli esperti, che ha suscitato reazioni forti da parte di storici e ricercatori. L’associazione Recuperación de la Memoria Histórica ha definito la teoria “vergonzosa” e ha criticato il documental per aver dato voce a una visione non condivisa.

La teoria presentata nel documental, che attribuisce la morte di Lorca a motivi diversi da quelli accettati, è stata respinta da tutti gli esperti o quasi. L’associazione ha affermato che il documental potrebbe influenzare la memoria storica e la comprensione del contesto politico del periodo. La critica si concentra su come il documental potrebbe alterare la narrazione storica e influenzare la percezione del passato. La pubblicazione del documental ha suscitato reazioni forti da parte di storici e ricercatori, che hanno espresso preoccupazioni per la sua portata.

La reazione dell’associazione e le critiche

L’associazione Recuperación de la Memoria Histórica ha espresso una critica diretta e forte nei confronti del documental di RTVE. L’organizzazione ha definito il documental “vergonzoso” e ha affermato che esso “esonera i golpisti del 1936”. La critica si concentra su come il documental potrebbe influenzare la memoria storica e la comprensione del contesto politico del periodo. L’associazione ha anche sottolineato che il documental potrebbe essere utilizzato per fare revisionismo storico, attribuendo una visione non condivisa della morte di Lorca.

La pubblicazione del documental ha suscitato reazioni forti da parte di storici e ricercatori, che hanno espresso preoccupazioni per la sua portata. L’associazione ha affermato che il documental potrebbe alterare la narrazione storica e influenzare la percezione del passato. La critica si concentra su come il documental potrebbe influenzare la memoria storica e la comprensione del contesto politico del periodo. La pubblicazione del documental ha suscitato reazioni forti da parte di storici e ricercatori, che hanno espresso preoccupazioni per la sua portata.