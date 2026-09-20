Luke Littler minaccia boicottaggio per le proteste in Olanda

Luke Littler, campione del mondo di dardos, ha minacciato di boicottare le competizioni in Olanda dopo essere stato abbracciato e silbato durante le finali della Serie Mondiale disputate ad Amsterdam. L’atleta britannico ha espresso la sua frustrazione affermando che non ha senso viaggiare e perdere tempo in un Paese dove viene accolto con proteste e critiche. Littler ha dichiarato che, se i holandesi continueranno a comportarsi in questo modo, non parteciperà più a giri europei in quel territorio.

Protesta e tensioni durante le competizioni

Durante la vittoria di Littler contro Nathan Aspinall ai quarti di finale, l’arbitro ha dovuto interrompere il match per avvisare il pubblico di non disturbare la partita. L’atleta ha sottolineato che non è la prima volta che si trova in situazioni simili: in precedenza, ha ricevuto un trattamento simile in Germania, che ha portato a un distacco dalle competizioni del European Tour. Littler ha espresso la sua frustrazione dicendo che non vuole essere disturbato mentre gioca e che desidera solo concentrarsi sulla sua disciplina.

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Non ha senso viaggiare e perdere tempo in un Paese dove viene accolto con proteste.

Le proteste del pubblico olandese sono state evidenti anche durante la vittoria di Littler contro Danny Noppert, un giocatore locale. L’atleta ha riferito che il comportamento del pubblico ha creato un clima ostile, che ha influenzato la sua concentrazione e la sua performance. Littler ha espresso la sua insoddisfazione dicendo che non ha senso partecipare a eventi in un Paese dove viene accolto con critiche e abbracci. L’atleta ha chiarito che non intende abbandonare l’attività sportiva, ma vuole che il pubblico rispetti le regole e non lo disturbi durante le competizioni.

Un atteggiamento di protesta del pubblico

Littler ha ribadito che non intende modificare il suo impegno sportivo, ma vuole che il contesto in cui gioca sia rispettoso e favorevole. L’atleta ha anche sottolineato che desidera solo giocare e firmare autografi, senza dover affrontare ostilità durante le sue partite. Le dichiarazioni di Littler hanno suscitato reazioni da parte del pubblico e dei media, che hanno commentato l’atteggiamento dell’atleta e la sua decisione di non partecipare a giri europei in Olanda. Le dichiarazioni di Littler rappresentano un momento di tensione tra atleta e pubblico, che potrebbe influenzare le future competizioni in Olanda. L’atleta ha chiarito che non intende abbandonare l’attività sportiva, ma vuole che il contesto in cui gioca sia favorevole e rispettoso. Littler ha espresso la sua determinazione a continuare a competere, ma ha anche ribadito la sua insoddisfazione per il comportamento del pubblico olandese.

Littler ha minacciato di boicottare le competizioni in Olanda dopo essere stato abbracciato e silbato.

Le proteste del pubblico hanno portato a interruzioni durante le partite di Littler.

L’atleta ha espresso la sua frustrazione e ha ribadito il desiderio di giocare in un ambiente rispettoso.

Le dichiarazioni di Littler hanno suscitato un dibattito su come gestire le relazioni tra atleti e pubblico, soprattutto in contesti internazionali. L’atleta ha ribadito che non intende modificare il suo impegno sportivo, ma vuole che il contesto in cui gioca sia rispettoso e favorevole. Littler ha espresso la sua determinazione a continuare a competere, ma ha anche ribadito la sua insoddisfazione per il comportamento del pubblico olandese.