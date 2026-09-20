Sinner in testa al ranking ATP fino a quando? Il calcolo dei punti e il rischio di Zverev

Jannik Sinner è attualmente al comando del ranking ATP, ma la sua posizione non è scontata. Il calcolo dei punti, in particolare il rischio che Alexander Zverev possa sorpassarlo, è al centro dell’attenzione. Il tedesco, pur distante circa 1810 punti dall’azzurro, potrebbe avvicinarsi in modo significativo nei prossimi mesi, soprattutto se riuscirà a vincere alcuni tornei chiave. La situazione è complessa, e la prossima settimana potrebbe segnare un cambiamento nella classifica.

Il rischio di Zverev e il calcolo dei punti

Il distacco tra Sinner e Zverev, pur elevato, non è insormontabile. A partire dal 28 settembre, Sinner perderà i 500 punti ottenuti al torneo di Pechino 2025, mentre Zverev ne scarterà 100. Questo ridurrà il vantaggio dell’azzurro a 1410 punti. Se Zverev vincesse il Masters 1000 cinese, il distacco potrebbe ridursi ulteriormente, portandolo a circa 910 punti. In una lotta serrata come questa, ogni vittoria può fare la differenza.

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Il calcolo dei punti è un elemento cruciale per determinare chi rimarrà numero 1.

Il calendario e il rischio del sorpasso

Il calendario sfalsato di una settimana rispetto al 2025 complica i calcoli, ma al momento Sinner è certo di rimanere numero 1 almeno fino al 18 ottobre, quando terminerà il Masters 1000 di Shanghai. Sarà proprio in quel torneo che Zverev potrebbe tentare il sorpasso, sebbene si tratti di un’ipotesi di difficile realizzazione. Tuttavia, la competizione è in atto e ogni risultato potrebbe influenzare la classifica. Il tedesco, pur non perdendo molto terreno anche in caso di vittorie, potrebbe avvicinarsi a Sinner. Sebbene la differenza sia di soli 10 punti, in una lotta così serrata, ogni dettaglio può fare la differenza. Il rischio è reale, e la prossima settimana potrebbe segnare un cambiamento nella classifica.

La prossima settimana e le prossime mosse

La settimana in corso è cruciale per il ranking ATP. Sinner, pur non avendo confermato la sua partecipazione al torneo di Pechino, dovrà fare i conti con il rischio di un sorpasso da parte di Zverev. Il calcolo dei punti, in particolare, è un elemento chiave per determinare chi rimarrà numero 1. Se Zverev riuscirà a vincere alcuni tornei chiave, il distacco potrebbe ridursi ulteriormente, portando a un’ipotesi di sorpasso. Il rischio è reale, e la prossima settimana potrebbe segnare un cambiamento nella classifica. Sinner, pur al comando, non può permettersi di sottovalutare la competizione. Il calcolo dei punti e il calendario saranno i fattori decisivi per determinare chi rimarrà numero 1 del ranking ATP.

Sinner al comando del ranking ATP, ma il rischio di Zverev è reale.

Il calcolo dei punti è un elemento cruciale per determinare chi rimarrà numero 1.

Il calendario sfalsato complica i calcoli, ma Sinner è al momento in testa.

Zverev potrebbe avvicinarsi in modo significativo nei prossimi mesi.