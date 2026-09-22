AlphaSniper chiarisce il motivo del suo trasferimento in Andorra: “Non ho lasciato la Spagna per pagare meno tasse”

AlphaSniper, noto youtuber e imprenditore, ha chiarito durante un’intervista al podcast ‘Ac2ality’ il motivo del suo trasferimento in Andorra, smentendo l’idea di evadere le tasse. L’esperto in investimenti ha spiegato che la sua decisione non è legata a una riduzione fiscale, ma a una situazione di “persecuzione” nei confronti di chi raggiunge un certo livello economico in Spagna. “Non ho lasciato la Spagna per pagare meno tasse”, ha detto, sottolineando che il sistema fiscale del paese lo ha reso “difficile” da gestire.

La decisione non è legata alle tasse

AlphaSniper ha sottolineato che il suo trasferimento in Andorra non è motivato da una strategia fiscale, ma da una serie di sfide che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. “Sono passati quasi quattro anni da quando ho lasciato la Spagna”, ha detto, aggiungendo che il sistema economico e fiscale del paese non è stato facile da navigare. “Spagna non ti lo pone facile”, ha commentato, riferendosi al contesto in cui si svolge l’attività imprenditoriale. Secondo il youtuber, il denaro è visto come una “strumento di libertà” che permette di ottenere tranquillità mentale e di migliorare la qualità della vita. Non è solo una questione di soldi, ma di come si vive. “Sacrificare una cosa o sacrificarla l’altra”, ha detto, riferendosi alle pressioni che si affrontano nel mondo dell’impresa.

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Il differenziale fiscale è un fattore chiave

AlphaSniper ha anche parlato del “differenziale” tra le tasse in Spagna e in Andorra, che ha contribuito al suo trasferimento. “Il differenziale è heavy”, ha detto, riferendosi al peso fiscale che ha reso difficile la gestione delle sue attività. “Non so, milioni di euro”, ha aggiunto, spiegando che ha portato diverse aziende in Andorra per ridurre i costi. Il youtuber, che ha 4,75 milioni di iscritti su YouTube, ha anche parlato del suo ruolo come educatore in materia di investimenti. Offro corsi di investimento, ha detto, sottolineando che il suo lavoro non si limita alla creazione di contenuti, ma include anche la condivisione di conoscenze finanziarie. “L’obiettivo è aiutare le persone a comprendere meglio il mondo dell’investimento”, ha spiegato, rafforzando il suo ruolo come figura di riferimento nel settore.

Nonostante le sue dichiarazioni, AlphaSniper ha mantenuto un tono sobrio e pragmatico, evitando di entrare nel dibattito politico o fiscale. “Non ho lasciato la Spagna per pagare meno tasse”, ha ripetuto, sottolineando che la sua decisione è legata a una serie di fattori complessi, tra cui la gestione delle aziende e la pressione fiscale. “Non è solo una questione di soldi”, ha detto, rafforzando il concetto che il successo economico non è sempre associato a una maggiore libertà.