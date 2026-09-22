Frank Zambo Anguissa ha subito una lesione miofasciale di basso grado

Il Napoli ha reso noto oggi, martedì 22 settembre, le condizioni del centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa, rimasto in campo nel pareggio contro la Fiorentina. Dopo l’ultimo match di Serie A, il club azzurro ha diramato una nota medica che conferma una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. L’informazione è arrivata in seguito a esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Un infortunio che non interrompe la stagione

La lesione di Anguissa, pur non essendo grave, richiederà un periodo di recupero per tornare al massimo della forma. Il comunicato del Napoli sottolinea che il calciatore ha già avviato la fase di riabilitazione, un passo fondamentale per il suo ritorno in campo. La sosta della Serie A, che si protrarrà per circa tre settimane, darà al club il tempo necessario per gestire l’assenza del giocatore e per pianificare la sua riabilitazione in modo ottimale.

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Il periodo di sosta permetterà al tecnico di valutare al meglio la situazione di tutti i giocatori.

Intanto, il tecnico Maurizio Allegri si prepara al ritorno di alcuni giocatori già recuperati, come Badiashile, Beukema e Neres, e potrebbe anche riabbracciare McTominay, che ha svolto due settimane di riposo dopo l’intervento per una lieve aritmia benigna. I primi a tornare al gruppo saranno Meret, Marianucci, Spinazzola e McTominay. Resta da capire se Anguissa sarà a disposizione per il prossimo match contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre al “Maradona”.

Altri giocatori in fase di recupero

Il periodo di sosta permetterà al tecnico di valutare al meglio la situazione di tutti i giocatori, anche quelli che sono ancora in fase di recupero. Tra questi, si segnala il caso di Giovane, operato per un’ernia inguinale, e Alisson, che ha subito una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Buongiorno, invece, tornerà in campo nel 2027 dopo l’intervento alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. La sosta della Serie A, che si prolungherà fino al ritorno in campo tra tre settimane, rappresenta un’occasione per il Napoli per gestire al meglio le assenze e per riprendere la stagione in ottima forma. Il club si appresta a vivere un periodo di riposo utile per il recupero di diversi giocatori, tra cui Anguissa, che si sta già occupando del suo percorso di riabilitazione.

Lesione miofasciale di basso grado per Anguissa

Anguissa ha iniziato l’iter riabilitativo

Il Napoli ha diramato una nota medica

La sosta della Serie A permette un periodo di recupero