Maricarmen, l’87enne in lotta per non essere sfrattata, divide Madrid e il governo

Un’anziana di 87 anni, Maricarmen, ha scatenato un conflitto tra il municipio di Madrid e il ministero della Vivienda, dopo che è stata sfrattata dalla sua casa nel quartiere Retiro. La donna, che ha vissuto per 70 anni nella stessa abitazione, ha visto il suo caso diventare un simbolo di una crisi abitativa che coinvolge non solo la sua vita, ma anche le politiche di gestione del patrimonio immobiliare in Spagna. Più di 400 persone si sono radunate per sostenerla, mentre le autorità si accusano reciprocamente per il modo in cui è stato gestito il caso.

Un sfratto che ha scatenato tensioni istituzionali

Il sfratto è stato eseguito mercoledì, dopo diversi tentativi e nonostante le richieste di trovare una soluzione. Il ministero della Vivienda, guidato da Isabel Rodríguez, ha sostenuto che il governo ha lavorato per trovare una via d’uscita, ma ha anche sottolineato che la proprietà ha rifiutato le negoziazioni. Al contempo, il municipio ha accusato il ministero di non rispettare la verità, sostenendo che il caso di Maricarmen era stato valutato come situazione di vulnerabilità già nel 2025.

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Il sindaco ha chiesto di evitare ulteriori conflitti inutili

Il sindaco José Luis Martínez-Almeida ha insistito sulla versione del municipio, chiedendo alla ministra di non mentire e di non generare ulteriori conflitti inutili. Secondo il sindaco, il municipio aveva offerto alternative di alloggio, ma Maricarmen ha rifiutato le proposte. Tra le prestazioni municipali, c’è anche l’aiuto a domicilio, ma il sindaco ha sottolineato che la donna non ha accettato le opzioni proposte.

Un caso che coinvolge anche il sistema sanitario

La situazione ha coinvolto anche il sistema sanitario, con la ministra della Salute, Mónica García, che ha chiesto al PSOE di accelerare l’approvazione del Real Decreto Ley di vivienda. Il caso di Maricarmen ha messo in luce le discrepanze tra le proposte offerte e le reali possibilità economiche della donna, che non può permettersi un costo mensile di oltre 1.200 euro per un’alloggio privato. Il governo ha anche presentato un decreto per aiutare le persone vulnerabili, ma il caso di Maricarmen rimane un esempio di come le politiche abitative non siano sempre in grado di rispondere alle esigenze reali. Dopo il sfratto, Maricarmen è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Gregorio Marañón, mentre il municipio ha annunciato che Samur Social le offrirà un alloggio di emergenza. Il caso continua a suscitare dibattito e proteste, con un forte sostegno su Internet e tra i cittadini che si sentono rappresentati in questa battaglia per la casa.