Charles Leclerc: “Le battaglie tra i rossi non devono essere al centro del dibattito”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha commentato le tensioni con Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Azerbaijan 2026, sottolineando che le battaglie tra i due piloti non dovrebbero essere al centro del dibattito. Il monegasco ha espresso la sua posizione in merito alle discussioni mediatiche che circondano le loro interazioni in pista, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni e sull’obiettivo comune di far ritornare la Scuderia al vertice del motorsport.

Le battaglie tra i rossi non devono essere al centro del dibattito

Leclerc ha dichiarato che non è giusto che si parli solo delle battaglie tra i due piloti di Ferrari. Non credo che sia giusto che si parli solo delle battaglie tra i coches rojos, ha detto il pilota. Le tensioni tra lui e Hamilton, pur essendo un tema di discussione, devono essere gestite internamente, con una semplice conversazione tra i due. “Sono felice delle mie battaglie con Lewis”, ha aggiunto, “ma è importante che si parli anche del lavoro che dobbiamo fare per migliorare la performance della squadra e tornare al top.”

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La performance di Ferrari e la concorrenza di McLaren

Leclerc ha anche parlato del calo di prestazioni della Ferrari nella seconda parte della stagione. “Dopo il cambio di regolamento, sembravamo aver trovato un equilibrio per competere con i Mercedes, ma da quando siamo tornati in pista dopo l’estate, non è più così”, ha spiegato. Il piloto ha riconosciuto che McLaren ha fatto grandi passi avanti, mentre Mercedes rimane la squadra di riferimento. “Siamo stati in difficoltà nelle ultime due gare, ma è nelle nostre mani migliorare”, ha concluso. Leclerc ha anche sottolineato che Bakú è un circuito favorevole per lui, dove ha ottenuto diverse pole position. Tuttavia, ha riconosciuto che la fortuna non è sempre dalla sua parte. “Ho vinto solo due volte in questa pista, ma non ho mai vinto una gara”, ha detto. Il piloto ha anche parlato del problema di classificazione della Ferrari, sottolineando che la performance del coche è un fattore cruciale per la sua strategia.

Infine, Leclerc ha commentato la polémica legata al “Safety Car” durante il Gran Premio di Spagna, che ha coinvolto Lando Norris. “Non ho dato molto peso a questa situazione, ma se la FIA o i piloti trovano una soluzione che elimini la confusione, potremmo considerarla”, ha detto. Se la FIA o i pilotos danno una soluzione che elimini la imperceptibilidad di tutto, potremmo pensarlo, ha aggiunto. Il piloto ha espresso la sua fiducia nella squadra e nella sua capacità di migliorare, sperando in un risultato positivo nel GP di Azerbaijan.