La birra potrebbe tornare negli stadi inglesi dopo 41 anni, grazie a una proposta del premier britannico Andy Burnham. Il leader ha annunciato a New York, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che esiste un caso per rimuovere la discriminazione che impedisce ai tifosi di bere alcolici durante le partite. La normativa, introdotta nel 1985 per contrastare la violenza negli stadi, ha visto il consumo di alcolici vietato quando il campo è visibile, un divieto che riguarda tutte le categorie professionistiche del calcio inglese e alcune competizioni internazionali, tra cui la FA Cup.

Un cambiamento radicale per il calcio inglese

Il premier, noto tifoso dell’Everton, ha sottolineato che il calcio è profondamente cambiato rispetto all’epoca in cui furono introdotte le restrizioni. La Football Supporters’ Association ha accolto con entusiasmo l’ipotesi di modifica, considerando la legge “superata”. Tom Greatrex, direttore dell’associazione, ha contestato il divieto, sottolineando che è permesso bere alcolici durante eventi sportivi o concerti, ma non durante le partite di calcio. La proposta, tuttavia, non è ancora approvata e manca l’ok delle forze dell’ordine, che dovranno valutarne le conseguenze sull’ordine pubblico.

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La sperimentazione potrebbe essere la via d’uscita per un’ipotesi di modifica. Al momento, Burnham ha parlato soltanto di una possibile sperimentazione, senza prevedere un’abolizione immediata del divieto. La modifica, se approvata, potrebbe essere testata in modo graduale, permettendo ai tifosi di bere alcolici in alcuni stadi o durante specifici eventi. La normativa attuale, varata dopo la stagione 1984/85, era stata introdotta per contrastare la violenza legata agli hooligans. Restrizioni analoghe non valgono per altri sport come rugby e cricket, dove il consumo di alcolici è permesso durante gli eventi.

Un dibattito tra tradizione e modernità

La proposta potrebbe incontrare resistenze, soprattutto da parte delle autorità competenti, che dovranno valutare se il consumo di alcolici negli stadi possa influire negativamente sull’ordine pubblico. La Football Supporters’ Association ha espresso pieno sostegno, ma la decisione finale dipenderà da una valutazione approfondita. Per il momento, la sperimentazione rimane l’unica via aperta per un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’esperienza dei tifosi inglesi.

La discussione ha suscitato interesse nel settore del calcio e tra i tifosi. La sperimentazione, se avvierà, potrebbe rappresentare un’opportunità per rivedere una normativa che, sebbene abbia avuto un motivo storico, oggi appare obsoleta rispetto al contesto attuale. La legge, che vietava il consumo di alcolici quando il campo era visibile, era stata introdotta per contrastare la violenza legata agli hooligans. Ora, con il sostegno di un’associazione che rappresenta i tifosi, si apre una discussione su come adattare le regole a una realtà diversa.

La proposta del premier Burnham segna un passo significativo verso un’adeguamento delle normative sportive, ma il cammino verso un eventuale ritorno della birra negli stadi inglesi sarà probabilmente lungo e complesso. La sperimentazione, se approvata, potrebbe rappresentare un primo test per valutare l’impatto di un cambiamento che potrebbe influenzare non solo il calcio, ma anche la cultura e le tradizioni degli spettatori. La discussione sull’abrogazione del divieto ha suscitato interesse nel settore del calcio e tra i tifosi, che hanno visto in questa proposta un passo verso una maggiore libertà e un ritorno a tradizioni che erano state abbandonate da tempo. La sperimentazione, se avvierà, potrebbe rappresentare un’opportunità per rivedere una normativa che, sebbene abbia avuto un motivo storico, oggi appare obsoleta rispetto al contesto attuale.