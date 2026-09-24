La Roma femminile inizia la sua corsa al titolo: le squadre in lizza per lo scudetto 2026-2027

La Roma femminile ha iniziato la sua corsa al titolo nella stagione 2026-2027, con un gruppo di squadre forti e nuove opportunità sul mercato. La squadra giallorossa, campione in carica, ha rafforzato la sua squadra con l’arrivo di Alba Redondo, ex campionessa del mondo con la Spagna, e ha mantenuto l’ossatura di giocatrici chiave come Giugliano, Greggi, Pandini e Bergamaschi. La Roma, però, dovrà affrontare una competizione più equilibrata rispetto alle precedenti stagioni, con la Juventus e il Como 1907 come principali contendenti.

La Juventus, una delle favorite per lo scudetto

La Juventus, pur avendo cambiato allenatore e responsabile dell’area sportiva, si presenta come una delle favorite per lo scudetto. L’arrivo di Alba Redondo, insieme a giocatrici come Serturini, Chiba e Khelifi, ha dato una spinta alla squadra toscana. La Juventus ha vinto la Women’s Cup solo in semifinale, ma il talento e l’esperienza della squadra la pongono in una posizione di vantaggio. La squadra ha anche mostrato una buona forma nel precampionato, con una vittoria in Women’s Cup ai rigori contro la Roma.

Pubblicità

Il Como 1907, una squadra in ascesa

Il Como 1907, pur non essendo una squadra storica, si presenta come una delle outsider più interessanti. La squadra ha mostrato un forte impegno sul mercato, con acquisti di qualità e una strategia ben definita. Sebbene abbia ancora delle incertezze nei primi test, il Como 1907 potrebbe diventare una minaccia seria per la Roma e la Juventus. La squadra ha anche mostrato una buona capacità di costruzione di gioco, con un attacco fluido e una difesa solida. La Roma, pur con un gruppo di giocatrici di alto livello, dovrà affrontare la stagione con un equilibrio tra esperienza e freschezza. L’arrivo di Alba Redondo e la continuità di giocatrici come Giugliano e Pandini potrebbero essere determinanti per il successo della squadra. Tuttavia, la Roma dovrà anche gestire la pressione di mantenere il titolo, con la Juventus e il Como 1907 come principali avversari.

La Roma ha mantenuto l’ossatura di giocatrici chiave, ma dovrà affrontare una competizione più equilibrata. Il mercato ha visto l’arrivo di nuove figure, tra cui Alba Redondo, e la squadra ha mostrato una buona forma nel precampionato. La Juventus, con i suoi rinforzi e la sua esperienza, si presenta come una delle favorite, mentre il Como 1907, pur non essendo una squadra storica, si sta muovendo in modo significativo. La stagione 2026-2027 si preannuncia come una competizione molto equilibrata, con squadre forti e nuove opportunità.