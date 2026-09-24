Philippe Presti: da skipper a coach, tra amicizia e competizione

Philippe Presti, velista francese con una carriera di oltre 26 anni nella Coppa America, ha vissuto un percorso unico nel mondo della regata. Dopo aver iniziato come skipper e timoniere per la sfi da francese Defi Areva nel 2003, oggi è team manager e direttore sportivo del La Roche-Posay Racing Team. La sua esperienza si estende a otto edizioni della Coppa America, con tre con Oracle Team USA e tre con Luna Rossa, tra cui le ultime due. Presti ha anche partecipato a due edizioni delle Olimpiadi e vinto due titoli mondiali nella classe Finn.

da skipper a coach, un passo verso la crescita

La sua transizione da skipper a coach è avvenuta dopo la Coppa America del 2007 con l’equipaggio italiano. «Le barche cambiarono radicalmente, passando dai monoscafi dislocanti ai multiscafi e ai foil», racconta. Con l’avanzare dell’età, si è chiesto come potesse continuare a contribuire al team. Ha capito che un ruolo da coach gli permetteva di puntare ancora più in alto, e di vincere la Coppa, cosa che è avvenuta. Oggi, nonostante il ruolo di team manager, non riesce a fare a meno di continuare a fare l’allenatore, il ruolo che lo appassiona più di tutti.

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La Coppa America è per Presti un’esperienza di squadra completa, dove non solo si competono in mare, ma si costruisce un ambiente di crescita e collaborazione. «Una squadra non è costituita solo dalle persone che sono in barca: è lo sport di squadra più completo che si possa immaginare, con strateghi e persone che sono lì per aiutare i velisti a migliorare e a crescere», spiega. Questo approccio lo ha portato a diventare un coach di grande valore, in grado di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche spirito di squadra e passione per il velismo.

amicizia e competizione: un rapporto speciale

Philippe Presti ha vissuto un legame speciale con Luna Rossa, squadra con cui ha collaborato per tre campagne. «Ho fatto parte di quella famiglia molto unita e ho saldato legami speciali», dice. Tuttavia, oggi si dedica completamente al team di cui fa parte, e farà tutto il possibile per vincere il maggior numero di regate, anche contro Luna Rossa. «Tornare a regatare sotto la bandiera della Francia è una motivazione speciale», afferma. «Ho l’impressione che questa 38a America’s Cup lo sia».

La sua carriera in Coppa America è iniziata 26 anni fa con il ruolo di skipper e timoniere per la sfi da francese di Defi Areva nella Coppa America del 2003 in Nuova Zelanda. «Mi sono goduto gli anni di carriera con gli italiani e con gli americani, ma avevo sempre un occhio rivolto alla sfi da francese, per capire se era il momento giusto per dare il mio contributo», racconta. Oggi, con il ruolo di team manager e direttore sportivo, continua a contribuire al successo del La Roche-Posay Racing Team, mantenendo sempre vive le sue radici come velista e allenatore.

Philippe Presti ha vissuto un percorso di crescita e trasformazione, passando da skipper a coach, mantenendo sempre la sua passione per il velismo e la sua dedizione al team. Il suo legame con la Francia, la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e sportivi lo hanno portato a diventare un punto di riferimento nel mondo della regata. Oggi, con il ruolo di team manager e direttore sportivo, continua a contribuire al successo del La Roche-Posay Racing Team, mantenendo sempre vive le sue radici come velista e allenatore.