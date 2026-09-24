L’Italia si scontra con la Finlandia e perde ai quarti di finale agli Europei 2026

L’Italia si è scontrata con la Finlandia ai quarti di finale degli Europei 2026 di volley maschile, subendo una cocente delusione dopo un match che ha visto i campioni del mondo eliminati in un tie-break inaspettato. La partita, giocata in casa al pubblico della Inalpi Arena di Torino, ha visto l’Italia perdere 2-3 contro una squadra che ha dimostrato di aver sfruttato al meglio le opportunità. Il CT Fefè De Giorgi ha commentato la prestazione, riconoscendo i meriti alla Finlandia e sottolineando l’importanza di non prendersela con nessuno, ma di riconoscere i momenti in cui l’Italia ha mancato di dare la zampata decisiva.

Un tie-break che ha cambiato il destino

La squadra azzurra, dopo aver dominato i primi due set, ha visto la Finlandia prendere il controllo del terzo set, portandosi a un vantaggio di 2-1. Nella fase decisiva, l’Italia ha perso il tie-break 11-8, nonostante avesse un vantaggio di 11-8 nella frazione. Il CT De Giorgi ha sottolineato come l’Italia abbia faticato in attacco, in ricezione e a muro, commettendo troppi errori in tutti i fondamentali. “Dovevamo concretizzare nonostante la brutta giornata”, ha detto il tecnico, riconoscendo che la squadra ha perso l’occasione di affrontare la Francia in semifinale e di lottare per una medaglia a Milano.

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La sconfitta ha rappresentato un momento di delusione per una squadra che aveva appena vinto il titolo iridato nelle Filippine. L’Italia, dopo un’ottima partenza, ha visto la Finlandia sfruttare al meglio le sue opportunità, soprattutto nel terzo set. Il CT De Giorgi ha espresso rammarico per la prestazione, ma ha anche riconosciuto la qualità della squadra finlandese. “Bisogna riconoscere i meriti alla Finlandia”, ha detto, sottolineando che l’Italia ha avuto la possibilità di rimettere in carreggiata la partita, ma non è riuscita a dare la zampata decisiva.

Un momento di delusione per i campioni del mondo

La sconfitta ha messo fine all’avventura azzurra agli Europei 2026, con la squadra che si è ritirata a dodici mesi di distanza dal trionfo iridato. Il CT De Giorgi ha espresso la sua delusione, ma ha anche riconosciuto l’importanza di non prendersela con nessuno e di guardare al futuro. “Non chiusi certi momenti”, ha detto, riferendosi a momenti in cui l’Italia ha avuto la possibilità di vincere, ma non ha sfruttato al meglio le opportunità. La prestazione degli azzurri ha visto errori in tutti i fondamentali, con un attacco in difficoltà, una ricezione costante e un muro inesistente. Il servizio, in particolare, ha rappresentato un punto debole nella fase decisiva del match. La Finlandia, invece, ha dimostrato di aver sfruttato al meglio le sue opportunità, soprattutto nel terzo set, portandosi a un vantaggio di 2-1. Il CT De Giorgi ha sottolineato come l’Italia abbia perso l’occasione di rimettere in carreggiata la partita, nonostante un vantaggio di 11-8 nella frazione decisiva.

La sconfitta ha rappresentato un momento di delusione per una squadra che aveva appena vinto il titolo iridato. L’Italia, dopo un’ottima partenza, ha visto la Finlandia sfruttare al meglio le sue opportunità, soprattutto nel terzo set. Il CT De Giorgi ha espresso rammarico per la prestazione, ma ha anche riconosciuto la qualità della squadra finlandese. “Bisogna riconoscere i meriti alla Finlandia”, ha detto, sottolineando che l’Italia ha avuto la possibilità di rimettere in carreggiata la partita, ma non è riuscita a dare la zampata decisiva.

La sconfitta ha messo fine all’avventura azzurra agli Europei 2026, con la squadra che si è ritirata a dodici mesi di distanza dal trionfo iridato. Il CT De Giorgi ha espresso la sua delusione, ma ha anche riconosciuto l’importanza di non prendersela con nessuno e di guardare al futuro. “Non chiusi certi momenti”, ha detto, riferendosi a momenti in cui l’Italia ha avuto la possibilità di vincere, ma non ha sfruttato al meglio le opportunità.