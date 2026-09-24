Margherita Porro: il futuro della vela femminile si costruisce con impegno

Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, si prepara alle regate preliminari di Napoli, un evento che segna un passo avanti per la vela femminile. Dopo il terzo posto a Cagliari, la squadra si appresta a confrontarsi in un ambiente più dinamico e competitivo. La regata, che si terrà nel Golfo di Napoli, rappresenta un’occasione per dimostrare il valore delle donne nel mondo della vela, un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Porro, co-timoniera dell’AC40, ha espresso fiducia nel team e nel percorso intrapreso per la Coppa America, un evento che sta lentamente ma concretamente aprendosi alle donne.

Un percorso iniziato nel 2024

Il 2024 ha segnato un punto di svolta per la vela femminile, con la prima edizione dell’America’s Cup disputata con gli AC40. Margherita Porro, insieme alle sue compagne di equipaggio, ha vinto a Barcellona, un risultato che ha rafforzato la presenza delle donne nel mondo della competizione. «Il 2024 non è stato il primo anno in cui si siano viste delle donne nell’America’s Cup, ma è stato l’inizio di un nuovo prezioso percorso della vela femminile e noi dobbiamo prendercene cura», ha dichiarato Porro. L’obiettivo è continuare a costruire una presenza più visibile e riconosciuta, anche se il cammino è lungo e richiede impegno.

Pubblicità

La vela è uno sport meno conosciuto, e per Porro e le sue compagne è una responsabilità anche renderlo più appetibile ai media.

Per le regate preliminari di Napoli, Porro ha sottolineato l’importanza di raccogliere dati e informazioni sul Golfo, un ambiente che si differenzia da Cagliari per la sua dinamicità. «Sapendo che le affronterò con una pressione in più: assorbire più informazioni possibili dal Golfo che il prossimo anno sarà teatro dell’Americas Cup. Ci stiamo allenando raccogliendo dati preziosi sulle condizioni meteo marine per avere il più possibile il controllo della situazione», ha spiegato. La squadra si appresta a confrontarsi con team ben allenati, ma la sfida è anche interna: migliorare i risultati e dimostrare la propria capacità.

«Il golfo di Napoli è molto più dinamico di quello di Cagliari, ci saranno numerosi colpi di scena. Saranno regate più agguerrite; molti team si sono allenati duramente nel Golfo e come noi ne trarranno vantaggio. A Cagliari abbiamo fissato l’asticella e avremo gli occhi puntati addosso», ha aggiunto Porro. La preparazione è stata intensa, con un focus su dati e strategie per massimizzare le possibilità di successo.

Un futuro che si costruisce con impegno

«La vela è uno sport meno conosciuto di altri ed è anche nostra responsabilità renderlo più appetibile ai media. Il miglior modo per farlo è sicuramente ottenere buoni risultati nelle competizioni», ha sottolineato Porro. La squadra, pur consapevole delle aspettative, non si preoccupa di risultati immediati, ma si concentra su un percorso lungo e costruttivo. «A Barcellona siamo state bravissime, ma era solo la prima edizione, non bisogna pretendere troppo subito. Il nostro compito è prima di tutto prenderci cura di questo nuovo percorso della vela femminile», ha concluso.

Il resto verrà con il tempo. Sono molto scaramantica e per ora non sono ancora mai salita a bordo dell’AC75.

Per il futuro, Porro ha espresso fiducia nel proseguo del percorso, anche se per il momento si concentra sull’AC40. «In questo momento sto mettendo tutta me stessa per dare il meglio al timone dell’AC40. Il resto verrà con il tempo. Sono molto scaramantica e per ora non sono ancora mai salita a bordo dell’AC75. Vedremo cosa riserverà il futuro», ha detto. La sua determinazione e la sua capacità di mettersi in gioco rappresentano un esempio per le nuove generazioni di veliste, che possono contare su un’eredità di lavoro e impegno.