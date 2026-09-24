Giulio Giovanella, responsabile costruzione: Bagnoli diventerà un luogo di unione

Giulio Giovanella, responsabile della costruzione per Luna Rossa, ha spiegato come si sta organizzando la base per le regate preliminari a Napoli e i progetti per la futura sede a Bagnoli. L’obiettivo è creare un luogo di unione tra team e pubblico, con un villaggio completo di servizi e spazi dedicati. La base temporanea a Nisida, con una tenda e due container, ospita i due AC40, un’officina e un’area di riunione. La struttura sarà smontata dopo le regate preliminari, mentre la base a Bagnoli, che diventerà operativa tra la fine dell’anno e gennaio 2027, è in fase avanzata di costruzione.

organizzazione e trasferimenti

Le regate preliminari di Napoli sono state organizzate con una base temporanea al cantiere Palumbo Superyachts Refit, dove si è allenato con i due AC40. Da lunedì scorso, invece, i team si sono trasferiti a Nisida, dove si trovano tutti i team. « Sì, ma una cosa semplice: una tenda e due container, per ospitare i due AC40, un’officina e un’area riunione per l’equipaggio e gli allenatori », ha spiegato Giovanella. La base sarà smontata dopo le regate, mentre la struttura a Bagnoli è in fase avanzata di costruzione.

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un luogo di unione

Bagnoli diventerà un posto di unione con un villaggio completo di punti ristoro, maxi schermi e aree di verde. « Tutta la zona ricorderà un po’ Valencia, con le basi vicine una all’altra, lungo le quali passeggerà il pubblico che vuole un rapporto più stretto con i team », ha detto Giovanella. L’obiettivo è rilanciare un’area dimenticata da anni, pensando anche a quando la Coppa America sarà andata via. La base per le regate dell’America’s Cup di Napoli, che inizieranno il 22 maggio 2027, sarà operativa tra la fine dell’anno e gennaio.

La base a Bagnoli è in fase avanzata di costruzione, con l’hangar della barca già visibile. « Abbiamo cominciato due settimane fa e già si vede l’hangar della barca in fase avanzata », ha detto Giovanella. La struttura sarà completata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di offrire un ambiente moderno e accogliente per le regate dell’America’s Cup. Giulio Giovanella ha iniziato nel mondo della Coppa America a 25 anni, come aiuto prodiere a bordo di Mascalzone Latino, nel 2007 a Valencia. Dal 2008 è sempre con Luna Rossa, prima come parte dell’equipaggio, poi sempre più con ruoli organizzativi e manageriali. « Ho il fuso orario sballato ormai, lavoriamo senza sosta », ha commentato, sottolineando l’intensità del lavoro. La sua passione per il lavoro e l’eterno buonumore lo rendono un lavoratore inesauribile, che non sembra mai stanco.