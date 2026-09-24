Ancelotti valuta Vinicius e Raphinha: due stelle in momenti diversi ma chiave per il futuro

Ancelotti ha parlato in modo chiaro e diretto durante la conferenza stampa a Townsville, a pochi giorni dal primo amistoso della nuova era post-Mundiale della selezione brasiliana contro l’Australia. L’allenatore ha sottolineato come Vinicius Júnior e Raphinha, due degli attaccanti più importanti del calcio mondiale, si trovino in momenti diversi della loro stagione, ma entrambi siano fondamentali per il futuro della squadra. Il tecnico ha anticipato l’undici iniziale, con entrambi i giocatori titolari e in posizione d’attacco, insieme a Endrick e Estêvão, formando un quartetto offensivo di grande intensità.

Due stelle in momenti diversi

Carlo Ancelotti ha riconosciuto che Vinicius e Raphinha, pur essendo entrambi tra i migliori del calcio mondiale, si trovino in situazioni diverse. Il brasiliano del Real Madrid, Vinicius, potrebbe non essere al top della sua forma, ma il tecnico ha espresso fiducia nel suo ruolo chiave per il futuro. Al contrario, Raphinha, attaccante del Barça, ha registrato numeri straordinari, con 14 gol e tre assist in otto partite, dimostrando un’efficacia senza precedenti come falso 9.

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Raphinha sta facendo qualcosa di straordinario in una posizione non sua

Ancelotti ha espresso un giudizio positivo su Raphinha, sottolineando come il giocatore si sia adattato a una posizione che non era la sua originale, ma che ora sembra essere la sua. Il tecnico ha riconosciuto che il brasiliano si è conquistato un ruolo importante, anche se non è il classico attaccante. Questo ha reso il giocatore una figura chiave per la squadra, con un impatto significativo sul campo.

Un quartetto offensivo di grande intensità

Nella formazione iniziale, Ancelotti ha deciso di far giocare Vinicius e Raphinha insieme, con Endrick e Estêvão, creando un quartetto offensivo di grande potenziale. La squadra brasiliana, che si prepara al match contro l’Australia al Queensland Country Bank Stadium, si presenta con un’aliquota di attacco elevata e con giocatori in grado di fare la differenza. L’undici, composto da Hugo Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos, Danilo, Bruno Guimarães, Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Júnior, è stato anticipato dall’allenatore come una scelta strategica per il match. Il tecnico ha anche sottolineato che, nonostante i momenti diversi in cui si trovano, entrambi i giocatori sono fondamentali per il futuro della squadra. Ancelotti ha espresso fiducia nel loro potenziale, riconoscendo che entrambi potranno giocare un ruolo cruciale nella prossima stagione. La selezione brasiliana, con un’aliquota di attacco elevata e un’organizzazione di gioco ben definita, si prepara a un match di grande importanza, con l’obiettivo di mettere in mostra la sua forza e la sua capacità di vincere.