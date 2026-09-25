Bélgica presenta nuovi talenti: i “diabolini” si preparano a prendere il testimone

La selezione belga ha aperto le porte ai nuovi “diabolini” dopo aver speso circa 190 milioni di euro per acquistarli. Matías Fernández-Pardo, Diego Moreira, Mika Godts e Malick Fofana, tutti giocatori di alto livello, si preparano a prendere il testimone della generazione dorata, che poco a poco si sta ritirando. Questi nuovi talenti, che hanno cambiato squadra durante il mercato estivo, sono visti come chiave per il futuro del calcio belga. La scelta di includerli nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale.

nuovi talenti in vista

Matías Fernández-Pardo, Diego Moreira, Mika Godts e Malick Fofana sono i nuovi “diabolini” che si stanno preparando a prendere il testimone della squadra. Hanno tutti speso una cifra elevata per entrare nel giro della nazionale, con un totale di circa 190 milioni di euro. Questi giocatori, che hanno cambiato squadra durante il mercato estivo, sono visti come chiave per il futuro del calcio belga. La loro presenza nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La squadra belga ha espresso fiducia nel potenziale di questi nuovi talenti, che si stanno preparando a prendere il testimone della squadra. La scelta di includerli nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La fiducia nel potenziale di questi giocatori è stata espressa da Rudi García, che ha sottolineato l’importanza di investire in giocatori giovani e talentuosi.

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potenziale in tutte le linee

La selezione belga ha espresso fiducia nel potenziale di questi nuovi talenti, che si stanno preparando a prendere il testimone della squadra. Matías Fernández-Pardo, Diego Moreira, Mika Godts e Malick Fofana sono visti come chiave per il futuro del calcio belga. La loro presenza nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La squadra, guidata da Mark van Bommel, spera di poter contare su questi giocatori per costruire un team competitivo e ambizioso.

La scelta di includere questi nuovi talenti nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La squadra, guidata da Mark van Bommel, spera di poter contare su questi giocatori per costruire un team competitivo e ambizioso. La fiducia nel potenziale di questi giocatori è stata espressa da Rudi García, che ha sottolineato l’importanza di investire in giocatori giovani e talentuosi.

La squadra belga ha espresso fiducia nel potenziale di questi nuovi talenti, che si stanno preparando a prendere il testimone della squadra. La scelta di includerli nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La fiducia nel potenziale di questi giocatori è stata espressa da Rudi García, che ha sottolineato l’importanza di investire in giocatori giovani e talentuosi. La squadra, guidata da Mark van Bommel, spera di poter contare su questi giocatori per costruire un team competitivo e ambizioso.

La squadra belga ha espresso fiducia nel potenziale di questi nuovi talenti, che si stanno preparando a prendere il testimone della squadra. La scelta di includerli nella lista per la Nations League ha suscitato interesse e attenzione, anche se alcuni di loro non hanno partecipato al Mondiale. La fiducia nel potenziale di questi giocatori è stata espressa da Rudi García, che ha sottolineato l’importanza di investire in giocatori giovani e talentuosi. La squadra, guidata da Mark van Bommel, spera di poter contare su questi giocatori per costruire un team competitivo e ambizioso.