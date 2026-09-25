Mancini torna in panchina: Italia-Belgio in Nations League 2026/2027

La Nations League 2026/2027 ha visto l’inizio del secondo ciclo di Roberto Mancini, che torna a guidare la squadra azzurra dopo la vittoria agli Europei 2021. L’incontro tra Italia e Belgio, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, rappresenta un’occasione importante per il calcio italiano, che cerca di riprendersi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali americani, terza consecutiva dopo Russia 2018 e Qatar 2022. La partita, in diretta su OA Sport, è la prima del gruppo 1 e segna l’inizio di un nuovo corso per la squadra azzurra, che si appresta a misurarsi contro le migliori formazioni d’Europa.

Un ritorno inaspettato per Mancini

Roberto Mancini, dopo aver guidato l’Italia alla vittoria agli Europei 2021, torna a sedersi sulla panchina azzurra per la Nations League 2026/2027. L’evento segna un momento cruciale per il calcio italiano, che cerca di riprendersi dopo la sconfitta ai Mondiali, dove ha perso solo 2-1 contro la Spagna, vincitrice del trofeo. La squadra, con un nuovo ciclo di allenamento, si appresta a confrontarsi con un avversario di alto livello, il Belgio, che ha raggiunto i quarti di finale al Mondiale e si è dimostrato in grado di giocare alla pari con le migliori squadre del continente.

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La Nations League rappresenta un’occasione per valutare i progressi della squadra.

Le formazioni probabili

Per gli azzurri, la formazione probabile è un 4-3-3 con Donnarumma in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Mancini, Scalvini e Calafiori, e centrocampo formato da Barella, Romano e Tonali. In attacco, Zaniolo, Kean e Maldini saranno i protagonisti. Il Belgio, invece, si presenta con un 4-2-3-1, con Lammens in porta e difesa composta da Seys, Mechele, Ngoy e De Cuyper. In mezzo al campo, Lavia, Tielemans e De Bruyne saranno i fulcro del gioco, mentre Lukebakio, De Ketelaere e Moreira si occupano dell’attacco. La partita, che si terrà alle 20.45, sarà diretta da D.Siebert, arbitro tedesco. L’incontro, che segna l’inizio del nuovo ciclo di Mancini, rappresenta un’occasione per valutare i progressi della squadra e per testare le nuove strategie in vista di futuri impegni internazionali.

Il Belgio, reduci dai quarti di finale al Mondiale, è un avversario di alto livello.

La Nations League rappresenta un’occasione importante per il calcio italiano, che cerca di riprendersi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La squadra, guidata da Mancini, si appresta a confrontarsi con le migliori formazioni d’Europa, con l’obiettivo di migliorare i risultati e di consolidare la posizione nel continente. La partita contro il Belgio, in particolare, è un test cruciale per il team, che dovrà dimostrare di essere in grado di competere con squadre di alto livello.

Con la diretta su OA Sport, gli appassionati potranno seguire minuto per minuto l’evolversi del match, che segna l’inizio di un nuovo ciclo per il calcio italiano. La sfida tra Italia e Belgio è un momento chiave per il futuro della squadra azzurra, che cerca di riprendersi dopo le delusioni del Mondiale e di ripartire con un nuovo progetto.