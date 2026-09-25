La Premier League domina mercato e affluenza nel 2026

La Premier League si conferma leader nel mercato e nella popolarità, con un giro d’affari record e un’affluenza record ai match.

La Premier League si conferma leader nel mercato e nella popolarità, con un giro d’affari record e un’affluenza record ai match. Secondo l’informe annuale della UEFA, il mercato dei trasferimenti ha superato i 10.300 milioni di euro, generando 6.800 milioni di euro in benefici netti che saranno inclusi nelle contabilità dei club per i bilanci 2026 e 2027. Il potere economico del calcio inglese è senza dubbio un fattore chiave, con il 52% del valore totale dei trasferimenti a livello mondiale coinvolto almeno da un club inglese.

Il mercato inglese domina a livello globale

Il mercato interno inglese ha visto un incremento di quasi 700 milioni di euro, superando la somma di tutti gli altri mercati interni combinati. Le operazioni tra club inglesi hanno generato 2.200 milioni di euro in trasferimenti, con i club appena promossi che hanno speso 545 milioni di euro, rappresentando il 71% del totale dei club promossi. Ogni anno, il mercato inglese si distingue per la sua intensità e la sua capacità di attrarre talenti e investimenti.

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La Premier League, con il suo giro d’affari record e la sua popolarità senza precedenti, si conferma come la lega più forte e più influente del continente. Il suo impatto non si limita al mercato, ma si estende anche alla scena internazionale, con giocatori e tecnici che rappresentano il calcio inglese a livello mondiale.

La Premier League si conferma leader in campo e in gradinata

Nella stagione 2025/26, 19 club hanno registrato un’affluenza superiore al milione di spettatori nei loro match di campionato, con sei club in Inghilterra, cinque in Germania, tre in Italia, tre in Spagna e uno in Francia e uno in Scozia. I club di Premier League, in particolare, mostrano una costanza nella popolarità, con un’occupazione media superiore al 90% nei loro stadi. La Premier League ha registrato un record di affluenza, con 242 milioni di tifosi che hanno assistito a partiti di club e selezioni nazioni in Europa. Ogni anno, la Premier League si distingue per l’affluenza record e per la sua capacità di mantenere un interesse massiccio tra i tifosi.

Il 68% dei tecnici principali ha avuto una carriera nel calcio professionistico, e la rotazione dei tecnici supera il numero di uno per club e stagione. Questo fenomeno, pur se non sempre positivo, riflette la dinamicità e l’evoluzione del calcio moderno. I tecnici spagnoli, in particolare, sono i più richiesti, con 74 di loro che lavorano all’estero in club europei di prima o seconda divisione. Il mercato inglese ha visto un incremento di quasi 700 milioni di euro, superando la somma di tutti gli altri mercati interni combinati. La Premier League, con il suo giro d’affari record e la sua popolarità senza precedenti, si conferma come la lega più forte e più influente del continente.

Il mercato dei trasferimenti ha superato i 10.300 milioni di euro.

Il 52% del valore totale dei trasferimenti a livello mondiale coinvolge almeno un club inglese.

La Premier League ha registrato un record di affluenza, con 242 milioni di tifosi che hanno assistito a partiti di club e selezioni nazioni in Europa.

Il 68% dei tecnici principali ha avuto una carriera nel calcio professionistico.