Dani Olmo non ha ricevuto contatti dal Bayern

Dani Olmo non ha ricevuto contatti diretti dal Bayern, ma il club tedesco lo ha incluso nel mercato invernale.

Dani Olmo, centrocampista del Barcelona, non ha ricevuto contatti diretti dal Bayern di Münich, nonostante il club tedesco abbia incluso il giocatore nel suo piano per il mercato invernale di gennaio. Secondo quanto riferito da Sky Sports, il Bayern ha incluso Olmo nella sua agenda di ricerca di giocatori per la prossima sessione di mercato. Tuttavia, il calciatore non ha ancora ricevuto alcuna chiamata o comunicazione formale da parte del club bavarese, come confermato da MARCA.

Interesse del Bayern in sospeso

L’interesse del Bayern per Olmo si colloca all’interno della sua strategia per rafforzare la squadra in vista del mercato invernale. Nonostante l’attenzione del club tedesco, per il momento non è emerso alcun movimento concreto tra il Bayern e l’ambiente del giocatore. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi, soprattutto se il club di Münich deciderà di procedere con un’offerta ufficiale. Olmo non ha ricevuto alcun contatto diretto dal Bayern, ma il club tedesco lo ha incluso nel suo piano per il mercato invernale. Il giocatore, però, non ha alcuna certezza sull’interesse del Bayern, che rimane per ora un’ipotesi. Mentre il mercato invernale si avvicina, il calciatore si prepara a giocare con la squadra e a mantenere la sua posizione nel centrocampo del Barcelona.

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Olmo al centro dell’attenzione

Durante l’inizio di stagione, Olmo ha giocato in otto partite con il Barcelona, sette in LaLiga e una in Champions League. Il calciatore, però, non ha ricevuto alcun contatto diretto dal Bayern, come ha confermato MARCA. Mentre il club tedesco osserva la situazione, Olmo si concentra sulla sua prestazione con la squadra catalana e con la selezione spagnola, dove ha partecipato a un evento per il suo recente successo come campione del mondo.

Il giocatore si concentra sul presente con il Barcelona, senza preoccupazioni per il futuro. Olmo, inoltre, ha alternato la titolarità con Fermín, giocando in tre partite da protagonista. Il suo ruolo nella squadra è in crescita, ma il suo futuro potrebbe dipendere da eventuali mosse del Bayern. Per il momento, il calciatore si concentra sul presente, senza preoccupazioni per il futuro. Nonostante l’interesse del Bayern, Olmo non ha ricevuto alcun contatto diretto e non ha alcuna certezza sull’interesse del club tedesco. La situazione potrebbe cambiare, ma per il momento non ci sono segnali di un’offerta concreta. Il giocatore si concentra sulle sue prestazioni con il Barcelona e con la selezione spagnola, cercando di mantenere la sua posizione nel centrocampo della squadra.

Olmo non ha ricevuto contatti diretti dal Bayern

Il Bayern lo ha incluso nel mercato invernale

Olmo si concentra sul presente con il Barcelona