Un’aragna con caratteristiche maschili e femminili scoperta in Tailandia

Un team di ricercatori dell’Università di Chulalongkorn, in Tailandia, ha scoperto un esemplare unico di araña con caratteristiche maschili e femminili. L’evento, registrato in un’area boscosa vicino a Nong Rong, nella provincia di Kanchanaburi, ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica. L’aragna, bautizzata Damarchus Inazuma, presenta una simmetria perfetta tra i tratti sessuali, un fenomeno raro chiamato ginandromorfismo. Questo caso rappresenta un’importante scoperta per la biologia, in quanto è il primo esemplare con questa caratteristica nella famiglia Bemmeridae.

Un caso raro di ginandromorfismo

Il fenomeno del ginandromorfismo si verifica quando un individuo presenta caratteristiche sessuali distintamente separate in due metà del corpo. Nell’aragna in questione, le caratteristiche maschili e femminili sono distribuite quasi perfettamente, con una asimmetria bilaterale quasi completa. Questo tipo di differenziazione non deve essere confuso con l’hermafroditismo, ma rappresenta un caso raro e affascinante di mutazione genetica. L’individuo, che misura circa 2,5 centimetri, presenta una colorazione intensa e un aspetto unico che lo distingue da qualsiasi altro esemplare della sua specie. La differenziazione tra i sessi è facile da notare, poiché i maschi misurano circa 1,5 centimetri, presentano una colorazione grigia e sono coperti da una sostanza bianca che diventa marrone rossastro con il tempo. Le femmine, invece, sono più grandi e si distinguono per il loro intenso colore naranja. L’individuo in questione, però, mostra una combinazione perfetta di tratti maschili e femminili, con una simmetria bilaterale quasi completa.

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Un’osservazione scientifica in Tailandia

Il team di ricercatori ha osservato l’aragna durante una serie di studi condotti nei boschi di Tailandia. L’individuo è stato raccolto e analizzato nel Museo di Storia Naturale dell’Università di Chulalongkorn, dove è stato documentato nel numero 25/09/2026 della rivista scientifica Zootaxa. L’osservazione ha rivelato che l’aragna appartiene probabilmente al genere Damarchus, un gruppo di arañas migalomorfas note come “wishbone spiders”. Il nome Damarchus Inazuma è stato scelto in onore del personaggio del manga One Piece, che è in grado di cambiare sesso.

Questo è il primo caso di ginandromorfismo nella famiglia Bemmeridae. I ricercatori stanno conducendo ulteriori studi per comprendere meglio le cause genetiche di questa anomalia e il suo possibile impatto sulla specie. Questo caso rappresenta un’importante aggiunta alla conoscenza della biologia e della genetica degli aracnidi. La scoperta ha suscitato interesse non solo per la sua rarità, ma anche per le implicazioni scientifiche. L’aragna, con le sue caratteristiche uniche, offre nuove opportunità di ricerca e di studio su come la genetica possa portare a fenomeni così straordinari. La sua esistenza conferma che la natura è piena di misteri da scoprire e che la scienza ha ancora molto da imparare.