Frattesi racconta il ritorno alla Lazio: “La squadra è come casa mia”

Un legame personale con la Lazio

Davide Frattesi ha spiegato il motivo del suo ritorno alla Lazio, squadra in cui aveva militato da ragazzo. Il centrocampista romano ha sottolineato come la morte della nonna abbia avuto un ruolo importante nel suo desiderio di tornare a casa. “Da quando mia nonna è venuta a mancare ho sempre avuto il desiderio di tornare a stare in quella che era stata casa per tanti anni”, ha detto Frattesi, rivelando come il risultato della squadra lo colpisca a livello umorale.

Il ruolo di Gattuso e il consiglio di Mancini

L’allenatore Rino Gattuso ha avuto un ruolo chiave nel suo ritorno alla Lazio. Frattesi ha ricordato come, anche quando aveva giocato poco all’Inter, Gattuso continuasse a convocarlo in Nazionale. “Lui, nonostante questo, continuava a convocarmi in Nazionale, perché vedeva qualcosa in me”, ha spiegato. Il calciatore ha anche sottolineato come il consiglio di Gattuso di andare a giocare abbia influenzato la sua decisione di tornare in biancoceleste.

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Il supporto di Gattuso e il consiglio di Mancini hanno guidato la scelta di Frattesi.

Frattesi ha anche parlato del rapporto con Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra in estate. “Con il mister avevo parlato prima del trasferimento alla Lazio e il suo consiglio è stato quello di andare a giocare, ché se arrivi in Nazionale che hai 90 minuti sulle gambe e sei in forma è una cosa, arrivare lì che hai fatto 10 minuti a partita è un’altra”, ha detto. Frattesi cerca di aiutare la squadra al massimo e spera di tornare in Nazionale.

Il centrocampista ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e ha spiegato come il consiglio di Mancini abbia influenzato la sua decisione di tornare in biancoceleste. “Io cerco di aiutare la squadra al massimo e se poi queste prestazioni mi permettono di ritornare in Nazionale, ben venga”, ha detto.

Frattesi arriva alla Lazio con un bagaglio culturale arricchito grazie agli anni all’Inter. “A livello di mentalità è una delle squadre che è più abituata a vincere”, ha detto. Il calciatore ha anche menzionato come l’Inter abbia una grande mentalità, che va dall’alimentazione alle cure prima e dopo l’allenamento, e cerca di portarla con sé alla Lazio. Giocare per la Lazio è per Frattesi come difendere qualcosa di famiglia. “Andavo allo stadio con papà e fantasticavamo sulla possibilità di arrivare a giocare in prima squadra allo Stadio Olimpico”, ha ricordato. “Sento un legame con la Lazio, ma anche un sentimento di gratitudine per l’allenatore che si è fidato di me”, ha concluso.