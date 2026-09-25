Mariano Díaz, attaccante del Deportivo Alavés, ha continuato a brillare in campo con la Repubblica Dominicana, segnando e assistendo in una vittoria di 3-2 contro il Nicaragua nella Nations League CONCACAF. Il giocatore, nato a Premiá de Mar nel 1993, ha dimostrato una forma straordinaria, contribuendo in modo decisivo al successo della squadra. Díaz ha segnato un gol e consegnato tre assist in sette partite con il club spagnolo, con cui ha vinto recentemente contro Getafe e Osasuna.

Un’azione chiave in un momento cruciale

Nella partita contro il Nicaragua, Díaz ha iniziato la giocata tirando una parete con Junior Firpo, permettendo al compagno di segnare con una bella azione di fortuna. Il giocatore ha anche segnato un gol in un momento cruciale, ampliando il vantaggio della Repubblica Dominicana al 15′. Inoltre, ha sfruttato un errore tra portiere e difesa per segnare un gol di testa su un calcio di punizione di Peter Federico, attuale giocatore del Górnik Zabrze. La squadra ha vinto in extremis grazie a un gol decisivo di Pablo Rosario al 97′. La Repubblica Dominicana, guidata dal tecnico Marcelo Neveleff, ha vinto il match in extremis, con un gol decisivo di Pablo Rosario al 97′. La squadra si è così piazzata in testa del Gruppo A della Nations League CONCACAF, con tre punti, pari a Curazao e Haiti.

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Un contributo decisivo per il successo

Díaz ha non solo segnato, ma ha anche contribuito in modo significativo ad altre reti. Ha consegnato due assist contro il Getafe e uno contro l’Osasuna, dimostrando una capacità di creare opportunità per i compagni. La sua performance ha rafforzato la sua posizione come uno dei migliori attaccanti in squadra. La vittoria ha rappresentato un ulteriore successo per Díaz, che continua a mostrare una forma eccezionale sia con il Deportivo Alavés che con la squadra nazionale. Il giocatore, ex Real Madrid, Olympique de Lyon e Sevilla, ha trasferito la sua buona stagione in squadra nazionale, contribuendo in modo decisivo al successo della Repubblica Dominicana.

La Repubblica Dominicana ha rafforzato la sua posizione in testa al gruppo, con un record di tre punti. Díaz, con la sua capacità di segnare e creare occasioni, continua a essere una figura chiave per la squadra. Il suo contributo ha dimostrato come la sua forma straordinaria possa portare risultati positivi sia in club che in nazionale.

Mariano Díaz segna e assiste in Nations League

Repubblica Dominicana vince 3-2 su Nicaragua

Díaz contribuisce al successo con gol e assist

La vittoria della Repubblica Dominicana ha rafforzato la sua posizione in testa al gruppo, con un record di tre punti. Díaz, con la sua capacità di segnare e creare opportunità, continua a essere una figura chiave per la squadra. Il suo contributo ha dimostrato come la sua forma straordinaria possa portare risultati positivi sia in club che in nazionale.