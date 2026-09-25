Union Saint-Gilloise affronta Hapoel Beer Sheva in Germania per mancanza di stadi in Belgio

El Union Saint-Gilloise, squadra belga partecipante alla UEFA Europa League, ha deciso di ospitare il prossimo match contro il Hapoel Beer Sheva israeliano in Germania, a Düsseldorf, a causa della mancanza di un impianto adatto in Belgio. L’incontro, previsto per il 22 ottobre, si svolgerà a porte chiuse per motivi di sicurezza, come confermato da un comunicato del club.

La mancanza di stadi adeguate ha costretto il club a spostare il match

Non è stato possibile trovare un impianto in Belgio che soddisfacesse le normative UEFA. L’Union non può utilizzare il suo stadio principale, il Joseph Marien di Bruxelles, poiché non soddisfa i requisiti della UEFA per le competizioni continentali. Aveva previsto di giocare a Lovaina, nell’impianto Den Dreef, ma le autorità locali hanno rifiutato l’ospitalità anche senza pubblico. Non sono state trovate alternative in altre città belghe con stadi conformi alle norme UEFA.

Pubblicità

La scelta di Düsseldorf è stata motivata da considerazioni logistiche

La squadra ha spiegato che la decisione di giocare in Germania è stata presa per ridurre al minimo l’impatto sul trasferimento dei giocatori e del personale tecnico. “La nostra preferenza era, evidentemente, un luogo situato vicino a Bruxelles e che permettesse di ricevere i nostri tifosi. Desgraciadamente, non ha been possibile per motivi di sicurezza”, ha dichiarato il club in un comunicato. La soluzione scelta permette di limitare i costi e i rischi legati al trasferimento. L’Union Saint-Gilloise ha optato per Düsseldorf nonostante la distanza, per garantire la continuità della sua partecipazione alla competizione. Il match sarà l’ennesima prova di come le normative della UEFA possano influenzare le scelte di spostamento delle squadre.

La decisione dell’Union Saint-Gilloise riflette una serie di sfide che le squadre devono affrontare per rispettare le regole e garantire la sicurezza durante i loro incontri. L’evento rappresenta un ulteriore esempio di come le limitazioni logistiche e le normative di sicurezza possano modificare i piani di gioco per le squadre partecipanti alla UEFA Europa League. La squadra belga ha sottolineato che la mancanza di stadi adeguate in Belgio ha costretto a prendere una decisione non conveniente, ma necessaria per garantire la partecipazione alla competizione. L’impatto sulle squadre è significativo, ma la priorità rimane la conformità alle normative e la sicurezza dei tifosi e dei giocatori. La scelta di spostare il match in Germania ha suscitato reazioni da parte dei tifosi e dei media, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto sulle tradizioni locali e sull’esperienza del pubblico. Tuttavia, il club ha ribadito che la decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la continuità della sua partecipazione alla UEFA Europa League.