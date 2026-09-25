Juanma Castaño accusa Florentino Pérez: “È una crociata, mi ha reso nemico”

Juanma Castaño, giornalista del programma Partidazo su COPE, ha replicato al Real Madrid dopo l’attacco del club bianconero, accusando il presidente Florentino Pérez di una “crociata” che lo ha reso nemico. In un’intervista, Castaño ha sostenuto che non è lui il problema del club, ma la concorrenza del Barça, che si trova a sei punti e gioca bene. “El problema del Madrid no soy yo”, ha detto, sottolineando che non ha mai adattato il suo stile di radio a quello che Florentino vorrebbe. “No voy a cambiar”, ha aggiunto, rifiutando di cedere alle pressioni del club.

Una crociata contro Castaño

Castaño ha accusato Florentino Pérez di una “crociata” che lo ha reso nemico, sostenendo che il presidente del Real Madrid ha ridotto il livello delle sue battaglie. “Lo primero que quiero decir es que estoy muy sorprendido, muy sorprendido de cómo ha bajado Florentino el nivel de sus enemigos”, ha detto, riferendosi al fatto che il presidente ha iniziato a concentrarsi su di lui dopo che Castaño aveva espresso opinioni critiche su alcuni aspetti del club. “Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid y estás preocupado de Juanma Castaño y del Partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas”, ha sottolineato.

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Non è lui il problema del Real Madrid, ha ribadito Castaño, sottolineando che il problema del club è il Barça, che si trova a sei punti e gioca bene. “El problema del Madrid no soy yo. El problema del Madrid es que el Barça está a seis puntos y juega muy bien al fútbol. Y yo ahí no pinto nada”, ha detto, rifiutando le accuse di diffamazione. Ha anche sottolineato che non è lui il motivo per cui il Real Madrid non ha vinto la Superliga o per cui alcuni giocatori non sono apprezzati.

La difesa di Castaño

Castaño ha ribadito che non ha mai detto menzogne e che non è lui il responsabile dei problemi del Real Madrid. “A mí nunca nadie, nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado por decir una mentira”, ha detto, rifiutando le accuse di diffamazione. Ha anche sottolineato che non è lui il motivo per cui il Real Madrid non ha vinto la Superliga o per cui alcuni giocatori non sono apprezzati. “¿Tengo yo la culpa de que Mbappé vaya a ser posiblemente balón de oro y haya un mal rollo con él ahí en el estadio a pesar de que mete goles como churros?”, ha chiesto, mettendo in dubbio la responsabilità del presidente.

Non intende smettere di esprimere le sue opinioni, ha detto Castaño, sottolineando che la sua funzione è quella di distinguere Florentino Pérez dal Real Madrid. “Hay muchos seguidores del Real Madrid que no están de acuerdo con lo que hace Florentino”, ha detto, aggiungendo che la sua funzione è quella di separare il presidente dal club. “La culpa de lo que ha pasado hoy no la tiene el Real Madrid, la tiene Florentino”, ha concluso, sottolineando che non intende smettere di esprimere le sue opinioni.

Castaño ha anche espresso la sua volontà di distinguere Florentino Pérez dal Real Madrid, sostenendo che molti tifosi non sono d’accordo con le scelte del presidente. “No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima”, ha concluso, rifiutando di cedere alle pressioni del club.