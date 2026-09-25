LeBron James lascia i Lakers in modo amistoso, riconosciuto da Pelinka

LeBron James ha lasciato i Los Angeles Lakers dopo otto stagioni e un titolo vinto nel 2020, con un addio definito come “amistoso” e “professionale” da parte della franchigia. Il direttore generale dei Lakers, Rob Pelinka, ha sottolineato che le comunicazioni durante l’estate sono state gestite in modo diplomatico e onesto, senza tensioni o conflitti. La decisione di James di unirsi ai Philadelphia 76ers è stata annunciata il 24 luglio, con il giocatore che ha spiegato che non ha lasciato i Lakers per motivi economici, ma per la sua volontà di continuare a competere e provare a vincere. La franchigia dei Lakers ha espresso gratitudine per l’era di LeBron, riconoscendo il contributo del giocatore e la collaborazione durante le trattative.

Un addio amichevole e professionale

Rob Pelinka ha descritto la decisione di LeBron James come un processo “amistoso, professionale e elegante”, sottolineando che la relazione tra il giocatore e la franchigia si è protratta fino al momento del trasferimento. “Siamo molto grati per la relazione che abbiamo avuto, che si è estesa fino a questo verano, quando è stata presa la decisione di giocare in un altro team”, ha detto Pelinka durante una conferenza stampa. Le comunicazioni tra James e i Lakers sono state gestite in modo rispettoso, con un approccio che ha evitato di alimentare tensioni o malumore. La franchigia ha riconosciuto il valore di LeBron e la sua importanza per la squadra, anche se ha accettato con serenità la sua decisione di proseguire la carriera con i 76ers.

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Le comunicazioni sono state gestite in modo onesto e professionale, come ha sottolineato Pelinka, che ha ribadito che la decisione di James non ha creato conflitti interni. La franchigia ha espresso gratitudine per l’esperienza con LeBron, che ha contribuito al successo del team. La sua partenza è stata vista come un passo naturale per un atleta che, nonostante l’età, mostra ancora la volontà di giocare e di vincere.

Le motivazioni di LeBron James

LeBron James ha spiegato il suo trasferimento ai 76ers dicendo che “questa è la mia ultima decisione” e che non ha lasciato i Lakers per motivi economici, ma per la sua volontà di continuare a competere. “Non lo faccio per il denaro. Non lo faccio per la mia famiglia. Voglio ancora sacrificarmi, lavorare e competere. Voglio ancora provare a vincere”, ha dichiarato il giocatore. La sua decisione è stata vista come un passo naturale per un atleta che, nonostante l’età, mostra ancora la volontà di giocare e di vincere.

James ha riconosciuto il valore del team e la sua importanza, ma ha scelto di proseguire la carriera con i 76ers. La sua scelta ha suscitato interesse nel mondo del basket, con molti che vedono in lui un leader capace di guidare una squadra verso la vittoria. La franchigia dei Lakers ha accolto con serenità l’addio di LeBron, riconoscendo il suo contributo e la sua importanza per la squadra.

La decisione di James di proseguire la carriera con i 76ers rappresenta un nuovo capitolo nella sua storia, ma non ha spento il legame con i Lakers, che lo hanno sempre visto come un elemento chiave per il successo della franchigia. La sua partenza è stata gestita in modo amichevole, con un approccio che ha evitato di alimentare tensioni o malumore. La franchigia ha espresso gratitudine per l’esperienza con LeBron, che ha contribuito al successo del team.