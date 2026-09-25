Aitana racconta l’incidente con il corsetto: “Poteva rompersi completamente e rimanere in reggispalla”

Aitana ha raccontato l’incidente avvenuto durante un concerto, in cui un corsetto si è strappato, lasciando parte del suo corpo visibile. La cantante ha rivelato che, pur essendo preoccupata per l’aspetto della sua indumentaria, non si è visto nulla di troppo strano. L’evento ha creato un momento di tensione, ma Aitana ha trovato una sorta di ironia nella situazione. Il corsetto, che non aveva resistito molto, è stato riparato in fretta e la cantante ha scelto di non cambiare il suo look, nonostante fosse stato offerto un’altra opzione.

Un momento di tensione durante il concerto

Durante il concerto, Aitana ha descritto come l’incidente sia avvenuto improvvisamente. “Ostras, che se me está rompiendo el corsé”, ha detto, rivelando come l’immagine risultasse persino divertente. Tuttavia, nonostante la situazione fosse insolita, la cantante ha riconosciuto la preoccupazione del team e del pubblico. “Estaba todo el mundo muy agobiado”, ha spiegato, sottolineando l’impatto dell’evento su tutti i presenti.

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La situazione è stata gestita con prontezza e professionalità.

Il team ha agito in modo rapido, decidendo di riparare il corsetto immediatamente. “Tuve que salir y me tuvieron que coser el corsé”, ha raccontato Aitana, mostrando come l’incidente sia stato risolto in modo efficace. Nonostante l’aspetto iniziale del corsetto, la cantante ha riconosciuto che non si sarebbe visto nulla di troppo strano. “Pero claro, cada vez que te mueves se te va rompiendo un poco más, entonces se podía haber roto completamente y me quedaba en sujetador”, ha spiegato, con un tono di ironia.

Un look che ha lasciato l’impronta

Aitana ha rivelato che il look che ha indossato durante il concerto è diventato iconico, proprio per il fatto che il corsetto si è strappato. “Este me parece muy icónico por el simple hecho de que se rompiese el corsé”, ha commentato, mostrando l’indumento in questione. L’incidente ha creato un momento memorabile, che ha suscitato reazioni sia dal pubblico che dal team. Tuttavia, la cantante ha rifiutato di cambiare il suo look, preferendo rimanere fedele al suo stile.

La scelta di non cambiare il look ha rafforzato la sua personalità.

Il corsetto, che ha subito un danno significativo, è stato riparato in modo rapido. “Lo arreglamos un momento con la máquina y salgo”, ha spiegato Aitana, mostrando come l’incidente sia stato gestito con professionalità. Nonostante la situazione iniziale, la cantante ha riconosciuto che non si sarebbe visto nulla di troppo strano. L’evento ha rappresentato un momento unico, che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo repertorio di esperienze live.

Incidente durante un concerto

Corsetto strappato

Riparazione immediata

Look iconico

Rifiuto di cambiare il look