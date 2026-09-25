Alejandra Neira, la española que rompió el mundo del ciclismo

Una victoria que rompió los límites

Alejandra Neira, corredora española, se consagró campeona del mundo en el Mundial de Ciclismo tras una carrera que se convirtió en un espectáculo de resistencia y determinación. En Montreal, la española se impuso en la prueba junior femenina, superando a rivales de alto nivel y demostrando una fuerza y una mentalidad que la llevaron a la cima. La victoria no fue fácil, sino el fruto de un año de trabajo intenso y de una carrera que se decidió en los últimos metros.

El arcoíris de tres naciones

La carrera se desarrolló en un circuito que, con sus repechos y pendientes, se convirtió en un verdadero desafío. Neira, junto a la italiana Matilde Rossignoli y la suiza Anja Grossmann, formó una fuga de tres que se mantuvo hasta el final. A 6,4 kilómetros de la meta, Neira lanzó el ataque definitivo que separó a las demás corredoras, dejando solo tres nombres en la lucha por la victoria. La tensión fue palpable, y cada segundo contó para decidir quién se llevaría el oro.

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Una carrera de resistencia y confianza

Neira no solo se impuso, sino que lo hizo con una actitud de lucha constante. A lo largo de la carrera, la española mantuvo un ritmo elevado, mientras que sus rivales preferían esperar. En la última vuelta, Neira volvió a tirar de la goma, mostrando una resistencia que la llevó a la victoria. Aunque en algún momento se vio tercera y perdió posiciones, Neira no se desanimó. En lugar de eso, buscó su hueco y, al descubrir que aún tenía fuerzas, se lanzó a por todo. Su ataque no fue un golpe de suerte, sino la confirmación de un año de trabajo constante.

Un triunfo que une a España

La victoria de Neira no solo es un logro personal, sino también un hito para el ciclismo español. Tras la plata de Héctor Álvarez en la categoría sub 23, España sigue consolidándose como potencia en el Mundial. Neira, una de las estrellas del Movistar, se ha convertido en una figura clave en la escena internacional. Su triunfo prolonga el idilio español con el arcoíris, un símbolo que ha acompañado a España en sus victorias más importantes. Para Neira, la conexión con Paula Ostiz, quien ganó el año pasado en Ruanda, le da un valor adicional: ser campeona del mundo después de ella es un logro que la conmueve profundamente.

Alejandra Neira se convierte en campeona mundial en Montreal.

La carrera se decidió en los últimos metros, con una fuga de tres corredoras.

Neira demostró resistencia y mentalidad para ganar.

La victoria prolonga el éxito español en el Mundial.

La victoria de Neira no solo es un logro personal, sino también un hito para el ciclismo español.