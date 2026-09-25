Elisa Longo Borghini cerca il titolo mondiale contro Vollering

Domani, a Montréal, si disputerà la prova in linea femminile ai Mondiali di ciclismo, dove Elisa Longo Borghini, la piemontese in forma dopo un’estate di risultati importanti, punta al titolo mondiale. La gara, che si svolgerà su un percorso di 180,4 chilometri, potrebbe essere l’occasione per sfidare la dominante Demi Vollering, la grande favorita della competizione. La neerlandese, che ha vinto due Grandi Giri consecutivi, si presenta in forma eccellente, ma il percorso sembra adatto alle caratteristiche di Longo Borghini, che ha dato segnali di forza nella cronometro e nel Team Relay.

Un percorso adatto alle sue caratteristiche

La prova in linea si svolgerà partendo da Brossard e si svilupperà lungo la riva meridionale del San Lorenzo, prima di entrare nel circuito di Montréal. Il tratto iniziale misura circa 72,7 km, mentre il circuito finale di Mount Royal sarà affrontato per otto volte. Tra i tratti più impegnativi ci sono la Voie Camillien-Houde, con un dislivello medio del 6,2%, e la côte de la Polytechnique, con sezioni che superano l’11%. Il dislivello complessivo sarà di 2570 metri, un dato che potrebbe favorire le cicliste che si muovono bene in salita.

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La sfida con Vollering e le altre favorite

Demi Vollering, la grande favorita, ha dominato gran parte della stagione, vincendo classiche di primavera e conquistando due vittorie nei Grandi Giri. Tuttavia, la cronometro di domenica ha visto la neerlandese chiudere all’ottavo posto, a 1’50” da Marlen Reusser. Nonostante questo, il percorso della prova in linea è decisamente più adatto alle sue caratteristiche. La piemontese, invece, ha dato segnali eccellenti a Montréal, arrivando quarta nella cronometro e vincendo l’oro azzurro nel Team Relay.

Elisa Longo Borghini cerca il suo primo titolo mondiale su strada. La gara, che si terrà domani, rappresenta un’occasione importante per la piemontese, che ha dimostrato di poter competere con le migliori. Tra le altre favorite si segnala anche Kasia Niewiadoma, Paula Blasi e Marlen Reusser, che ha vinto il titolo a cronometro a Glasgow. La prova in linea, con un percorso che mette in mostra le capacità di resistenza e di salita, potrebbe essere il momento in cui Longo Borghini si conferma come una delle migliori del momento. La sfida con Vollering, però, sarà probabilmente la più accesa, con entrambe le cicliste in forma e con grandi possibilità di vittoria.

Elisa Longo Borghini: in cerca del primo titolo mondiale su strada

Demi Vollering: dominante nella stagione, ma non invincibile

Per il percorso: 180,4 km con un dislivello complessivo di 2570 metri

La gara potrebbe rivelarsi decisiva per chi si aggiudicherà la maglia arcobaleno. Il pubblico, che seguirà la gara da Montréal e da tutto il mondo, aspetta un confronto intenso tra due delle migliori del momento. La prova in linea, con un percorso che mette in mostra le qualità di ogni ciclista, potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per il ciclismo femminile.