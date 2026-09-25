Zidane cerca di recuperare Mbappé come lo ha visto in gioventù

Zidane cerca di recuperare Kylian Mbappé nella sua versione più completa, come lo ha visto in gioventù. Il legame tra il tecnico e l’attaccante francese risale a diversi anni fa, quando Zidane, allora allenatore del Real Madrid, lo osservò durante una prova. L’episodio, ricordato da Zidane in occasione del match contro la Turchia, ha lasciato un’impronta profonda. “Lo che vi è stato in lui fu il suo potenziale quando venne a fare la prova al Real Madrid”, ha detto il tecnico. L’esperienza di quei momenti ha guidato le sue scelte, anche se la strada per raggiungere il risultato desiderato non è semplice.

Un legame che va oltre il calcio

La relazione tra Zidane e Mbappé non si limita al campo. Il tecnico ha ricordato come, durante la presentazione del giocatore al Real Madrid, lo ha conosciuto da tempo e ha espresso un forte affetto. “Lo conosco da molto tempo e sono innamorato”, ha dichiarato Zidane. L’episodio, avvenuto nel 2012, ha segnato l’inizio di un rapporto che si è sviluppato nel tempo. Mbappé, allora adolescente, ha vissuto l’esperienza come un momento memorabile, tanto da definirlo “come stare in paradiso”. Questo legame ha influenzato le scelte di Zidane, che vuole rivedere in campo la versione di Mbappé che lo ha colpito.

Pubblicità

Zidane ha espresso la sua convinzione che Mbappé possa giocare in diverse posizioni, ma ha sottolineato un particolare interesse per la sua versatilità. “Le mie migliori prestazioni sono state quando ho giocato da lato, e almeno all’inizio vorrei recuperare la versione di cui mi sono innamorato”, ha detto. Questo approccio si basa sull’esperienza del passato, quando Mbappé ha dimostrato una capacità di adattamento. Durante la Coppa del Mondo, il giocatore ha riconosciuto un progresso nel suo ruolo come punta, anche se ha espresso un certo imbarazzo per l’idea di giocare in posizione centrale. “Devo essere stupido per metterlo in mezzo”, ha commentato, rivelando un’evoluzione nella sua carriera.

Una strategia basata su esperienze passate

Zidane ha espresso la sua convinzione che Mbappé possa giocare in diverse posizioni, ma ha sottolineato un particolare interesse per la sua versatilità. “Le mie migliori prestazioni sono state quando ho giocato da lato, e almeno all’inizio vorrei recuperare la versione di cui mi sono innamorato”, ha detto. Questo approccio si basa sull’esperienza del passato, quando Mbappé ha dimostrato una capacità di adattamento. Durante la Coppa del Mondo, il giocatore ha riconosciuto un progresso nel suo ruolo come punta, anche se ha espresso un certo imbarazzo per l’idea di giocare in posizione centrale. “Devo essere stupido per metterlo in mezzo”, ha commentato, rivelando un’evoluzione nella sua carriera.

La strategia di Zidane per la selezione francese si basa su un’analisi dettagliata dei numeri di Mbappé. I dati mostrano che, sia giocando in bandiera che come riferimento, i suoi contributi sono simili a quelli della squadra. Questo ha convinto il tecnico a puntare su una posizione laterale, dove Mbappé ha dimostrato una capacità di generare goal. La sua versatilità, sottolineata da Zidane, è un elemento chiave per la squadra, che cerca di massimizzare le sue potenzialità. La scelta di posizionarlo a lato potrebbe rivelarsi decisiva per il successo della squadra.

La collaborazione tra Zidane e Mbappé rappresenta un’alleanza che unisce passato e futuro. Il tecnico, con la sua esperienza, cerca di guidare il giocatore verso una versione di se stesso che ha visto crescere. La sfida è quella di trasformare il ricordo in una realtà, ma il legame che li unisce sembra solido. Con l’arrivo della Nations League, la prima prova di questa collaborazione si avvicina, e il mondo del calcio osserva con attenzione come si svilupperà questa partnership.

Zidane ha ricordato l’esperienza con Mbappé durante la sua prova al Real Madrid.

Il legame tra i due risale a diversi anni fa e ha lasciato un’impronta profonda.

Zidane vuole recuperare la versione di Mbappé che lo ha colpito in gioventù.

La strategia di Zidane si basa sulla versatilità e sull’esperienza del giocatore.