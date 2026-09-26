Marruecos vince 2-0 contro il Gabon senza Brahim, la ‘vieja guardia’ domina

Marruecos ha aperto con successo la sua campagna per la prossima Coppa d’Africa, sconfiggendo il Gabon per 2-0 senza il contributo di Brahim. La squadra ha dominato la partita, con la ‘vieja guardia’ che ha guidato la vittoria. Mazraoui e Rahimi hanno segnato i due gol che hanno portato la squadra marocchina al successo. La vittoria, ottenuta nella prima giornata del girone, ha visto la squadra mantenere il controllo del gioco e mostrare una solida difesa, grazie al portiere Bono, che ha garantito la sicurezza in porta. La mancanza di Brahim, a causa di piccole infortuni muscolari, ha lasciato spazio a nuovi volti, come Zabiri, che ha debuttato in squadra e ha mostrato una buona prestazione.

La ‘vieja guardia’ si conferma

La squadra marocchina ha dimostrato una solida continuità tattica, con la ‘vieja guardia’ che ha guidato la partita. Mazraoui e Rahimi, due giocatori esperti, hanno giocato un ruolo chiave, con Mazraoui che ha segnato il primo gol e Rahimi che ha completato la vittoria. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco, con un gioco di posizione e un attacco ben organizzato. La difesa, guidata da Bono, ha reso difficile la vita al Gabon, che non è riuscito a creare molte occasioni pericolose. La squadra ha anche mostrato una buona capacità di ripartenza, con giocatori come Ounahi e El Aynaoui che hanno contribuito al successo.

Pubblicità

La mancanza di Brahim e l’ingresso di nuovi giocatori

La mancanza di Brahim, a causa di infortuni muscolari, ha lasciato spazio a nuovi giocatori, come Zabiri, che ha debuttato in squadra. Zabiri, che è stato posizionato in punta, ha mostrato una buona prestazione, anche se non ha completato la sua prova in modo perfetto. L’allenatore Mohamed Ouahbi ha deciso di dare un po’ di riposo a Yassine e Zabiri, introducendo Ilias Akhomach e Rahimi nel secondo tempo. Questi ultimi hanno contribuito al successo, con Rahimi che ha segnato il secondo gol. La squadra ha anche visto l’ingresso di Abdellah Ouazane, un giovane talento che ha debuttato in squadra e ha mostrato una buona capacità di gioco.

La squadra ha anche mostrato una buona capacità di organizzazione, con giocatori come Abde e Yassine che hanno dato ampiezza al gioco. La squadra ha anche visto la partecipazione di Maamar, che ha coperto la mancanza di Hakimi nel lato destro. La squadra ha anche visto la partecipazione di Bouaddi, che ha guidato il gioco e ha creato molte opportunità per la squadra. La squadra ha anche visto la partecipazione di El Khannouss, che ha dato un contributo importante al successo.

La vittoria di Marruecos contro il Gabon è un segno positivo per la squadra, che ha dimostrato una solida continuità tattica e una buona capacità di organizzazione. La squadra ha anche mostrato una buona capacità di ripartenza, con giocatori come Ounahi e El Aynaoui che hanno contribuito al successo. La squadra ha anche visto la partecipazione di nuovi giocatori, come Zabiri e Ilias Akhomach, che hanno dato un contributo importante al successo. La squadra ha anche visto la partecipazione di Abdellah Ouazane, un giovane talento che ha debuttato in squadra e ha mostrato una buona capacità di gioco.