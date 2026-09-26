Russia in testa ai Europei di boxe, due ori per la Serbia e due per la Turchia

La Russia ha dominato le finali degli Europei di boxe, conquistando due medaglie d’oro tra i maschili e due tra le femminili, mentre la Serbia e la Turchia si sono aggiudicate ciascuna due ori. Gli Europei 2026 si sono conclusi a Sofia (Bulgaria), con la Russia che ha festeggiato in più categorie, tra cui la categoria dei 65 kg con Azaliia Amineva, che ha sconfitto l’ungherese Luca Hamori per 5-0. La Serbia ha ottenuto due ori grazie a Sara Cirkovic (54 kg, 3-2 contro la finlandese Pihla Kaivo) e Kristina Kuluhova (60 kg, 4-1 contro la francese Sthelyne Grosy). La Turchia, invece, ha vinto due medaglie d’oro tra le donne, con Hatice Akbas (51 kg, 5-0 contro la spagnola Laura Fuertes) e Busenaz Surmeneli (70 kg, 5-0 contro l’inglese Chantelle Reid), mentre Busra Isildar ha perso contro l’irlandese Aoife Orourke per verdetto unanime.

La Russia si conferma leader in molte categorie

La Russia ha mostrato una forte presenza in diverse categorie, con vittorie decisive in più contesti. Tra i maschili, il russo David Surov ha vinto il titolo dei pesi supermassimi (+90 kg) con un split decision contro l’inglese Damar Thomas per 3-2. Altri successi russi sono arrivati con Viacheslav Rogozin (55 kg, 5-0 contro l’inglese Abndul Burton), Sergei Koldekov (70 kg, 5-0 contro l’azero Nabi Isgandarov) e Cheerav Ashalev (80 kg, 5-0 contro il serbo Rastko Simic). La Russia ha anche visto un’altra sconfitta, con Ismail Mutsolgov che ha perso contro l’azero Saidjamshid Jafavor (75 kg). La Russia ha dominato in diversi settori, ma non ha vinto in tutte le categorie.

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La Turchia e la Serbia si aggiudicano due ori ciascuna

La Turchia ha ottenuto due medaglie d’oro tra le donne, con Hatice Akbas (51 kg, 5-0 contro la spagnola Laura Fuertes) e Busenaz Surmeneli (70 kg, 5-0 contro l’inglese Chantelle Reid). La Serbia, invece, ha vinto due ori grazie a Sara Cirkovic (54 kg, 3-2 contro la finlandese Pihla Kaivo) e Kristina Kuluhova (60 kg, 4-1 contro la francese Sthelyne Grosy). La Turchia ha anche visto un’altra atleta, Busra Isildar, che ha perso contro l’irlandese Aoife Orourke per verdetto unanime tra le 76 kg. La Serbia ha mostrato una buona performance, con due vittorie decisive.

Al tempo stesso, la Russia ha visto un’altra vittoria con Azaliia Amineva, che ha sconfitto l’ungherese Luca Hamori per 5-0 nella categoria dei 65 kg. La Russia ha quindi dominato in diversi settori, ma non ha vinto in tutte le categorie. La Turchia e la Serbia si sono aggiudicate due ori ciascuna, con la Turchia che ha vinto due medaglie d’oro tra le donne e la Serbia che ha vinto due medaglie d’oro tra le donne. La Russia, invece, ha vinto due medaglie d’oro tra i maschili e due tra le femminili, con un totale di quattro medaglie d’oro.

La Russia ha quindi dominato in diversi settori, ma non ha vinto in tutte le categorie. La Turchia e la Serbia si sono aggiudicate due ori ciascuna, con la Turchia che ha vinto due medaglie d’oro tra le donne e la Serbia che ha vinto due medaglie d’oro tra le donne. La Russia, invece, ha vinto due medaglie d’oro tra i maschili e due tra le femminili, con un totale di quattro medaglie d’oro.