Avalancha in Nepal uccide quattro e lascia 12 dispersi in montagna

Una devastante avalancha ha causato la morte di quattro persone e ha lasciato 12 dispersi in una montagna del Nepal, dove si trovavano cittadini nepalesi in preparazione per l’arrivo di turisti stranieri. L’evento, avvenuto durante condizioni meteorologiche avverse, ha colpito il distretto di Manang, noto per le sue montagne e per la sua attività alpinistica. Le operazioni di soccorso sono in corso, con squadre di soccorritori che cercano i dispersi in un ambiente estremamente pericoloso.

Condizioni meteorologiche e allerta nazionale

Le autorità avevano emesso allerta per le condizioni meteorologiche avverse in tutta la regione del Himalaya, ma l’avalancha ha comunque colpito il territorio. Secondo l’ufficio distrettuale, le intense piogge hanno causato allagamenti e scivolamenti di terreno, aggravando la situazione. I soccorritori, tra cui otto guide esperte, hanno utilizzato le condizioni migliorate per cercare i dispersi nel campo base, dove si trovavano le vittime.

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Operazioni di soccorso e trasferimento dei corpi

Dieci persone sono state recuperate dal monte Himlung, una cima di 7.126 metri situata nel centro-nord del Nepal, dopo che l’avalancha ha colpito la zona il giorno precedente. I corpi delle vittime sono stati trasferiti in elicottero all’aeroporto di Katmandú, dove sono stati consegnati ai familiari. I parenti presenti alla morgue del Hospital Universitario Tribhuvan non hanno fatto dichiarazioni. Le operazioni di ricerca proseguono con la speranza di trovare i dispersi. La tragedia si aggiunge a un contesto di crisi in Nepal, che si sta riprendendo dalle devastazioni causate da alluvioni e frane avvenute a agosto, che hanno ucciso oltre 1.400 persone e lasciato circa 6.000 dispersi. L’agencia di gestione dei disastri ha comunicato che, tra il giovedì e il domenica, altre 21 persone sono morte e cinque sono rimaste dispersi in diversi punti del paese. La situazione rimane drammatica, con un elevato numero di vittime e un’alta pressione sulle risorse locali.

La comunità alpina e le autorità locali stanno cercando di gestire la situazione con la massima attenzione, anche se le condizioni climatiche restano instabili. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, con famiglie che cercano di affrontare la perdita di membri e di comprendere l’impatto di un evento così drammatico in un’area già provata da disastri naturali. Le operazioni di soccorso continuano, con l’aiuto di squadre esperte e con l’ausilio di tecnologie moderne per la ricerca in ambienti difficili. La comunità internazionale ha espresso solidarietà, con l’auspicio che i dispersi possano essere trovati in modo sicuro e che le famiglie possano trovare conforto in un momento così difficile. La situazione rimane critica, con un elevato numero di vittime e un’alta pressione sulle risorse locali.

Quattro morti e 12 dispersi a causa di un’avalancha in Nepal

Operazioni di soccorso in corso con l’aiuto di guide esperte

Condizioni meteorologiche avverse e allerta nazionale

Contesto di crisi in seguito a alluvioni e frane del mese scorso