Il denaro nero trova rifugio nel mercato immobiliare e alimenta la pressione sui prezzi

Il denaro nero trova un rifugio inaspettato nel mercato immobiliare, contribuendo a una maggiore pressione sui prezzi, soprattutto in aree con alta domanda e costi elevati. L’immobiliare si è trasformato in un mercato attraente per il movimento di grandi quantità di fondi, specialmente in zone dove la scarsità di offerta e i prezzi elevati rendono le transazioni particolarmente vantaggiose. Secondo un recente studio, il fenomeno non spiega da solo l’aumento dei prezzi, ma può aggiungere ulteriore pressione in determinati mercati.

Il settore immobiliare come strumento per il blanquing

Il valore elevato delle operazioni immobiliari e la possibilità di utilizzare società, intermediari o strutture di proprietà diverse rendono il settore particolarmente attraente per chi cerca di occultare i fondi illeciti. In Spagna, il pagamento o il ricevimento di una parte del prezzo di una casa al di fuori delle dichiarazioni ufficiali può comportare conseguenze fiscali e sanzioni significative. Il denaro nero si insinua nel mercato immobiliare sfruttando le complessità legali e le opportunità di occultamento.

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La compravendita di immobili di lusso permette di movimentare somme di denaro molto superiori rispetto ad altre attività economiche. Questo rende il settore un bersaglio privilegiato per chi cerca di introdurre fondi non dichiarati nell’economia legale. Tuttavia, il fenomeno non è l’unica causa dell’aumento dei prezzi, ma si aggiunge a fattori come il costo del terreno, i costi di costruzione e la presenza di acquirenti stranieri con elevata capacità d’acquisto.

Prezzi in aumento e mercati in crescita

Secondo i dati raccolti da Expansione, il prezzo medio per metro quadrato nelle capitali spagnole ha raggiunto 2.327 euro nel secondo trimestre del 2026, con un incremento interannuale del 12,1%. Questo aumento è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la scarsità di offerta e la domanda elevata. Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia e gli archipieli si distinguono per mercati particolarmente attivi, anche se non tutte le transazioni in queste città sono direttamente legate al denaro nero.

Le zone con maggiore domanda internazionale e prezzi elevati concentrano buona parte delle operazioni immobiliari. Il denaro nero, quindi, non è l’unica causa dell’aumento dei prezzi, ma può contribuire a una maggiore pressione in determinati mercati. La complessità delle operazioni immobiliari e la mancanza di trasparenza rendono il settore un ambiente favorevole per il blanquing. Il fenomeno non spiega da solo l’aumento dei prezzi, ma può aggiungere ulteriore pressione in determinati mercati. L’immobiliare, con il suo alto valore e la possibilità di utilizzare strutture complesse, diventa un veicolo per il movimento di fondi illeciti. Tuttavia, il denaro nero non è l’unico fattore che influisce sui prezzi, ma si aggiunge a una serie di elementi che contribuiscono al mercato immobiliare spagnolo.