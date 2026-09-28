Lorenzo Sonego out al primo turno a Tokyo, battuto da Majchrzak

Lorenzo Sonego si è fermato al primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo, in Giappone, dopo una sconfitta contro il polacco Kamil Majchrzak. L’azzurro, in cerca di un posto nel main draw, ha ceduto al numero 6 del tabellone cadetto, che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 23 minuti di gioco. Domani, Majchrzak affronterà Arthur Fils, testa di serie numero 1, per un posto nel main draw.

Un match dominato dal polacco

Le statistiche del match sorridono al polacco Majchrzak, che ha vinto 66 punti contro i 50 dell’azzurro. Il giocatore ha sfruttato 4 delle 9 palle break a disposizione e ha cancellato una delle due concesse a Sonego. Il polacco ha anche chiuso il match con un 89% di punti vinti con la prima di servizio e un 58% con la seconda, mentre Sonego si è fermato al 64% e al 42% rispettivamente.

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Il polacco ha dominato il servizio e ha sfruttato le opportunità con efficacia. Nel primo set, i servizi sono dominanti: vengono vinti dal giocatore in battuta i primi dieci punti giocati, e nel complesso, in undici game sono appena dieci i punti vinti in risposta. L’equilibrio si spezza proprio nel dodicesimo gioco, quando Sonego serve ancora per restare nel set: l’azzurro si fa rimontare dal 30-15, con Majchrzak che infila tre punti consecutivi ed al primo break point, che è anche un set point, incamera la frazione sul 7-5 in 44′.

Un equilibrio che si rompe nel primo set

Nella seconda partita cambia subito il canovaccio: break di Sonego a 30 in apertura, immediato controbreak, ancora a 30, di Majchrzak. Il polacco tiene la battuta e va sul 2-1, poi ai vantaggi del quarto game strappa ancora la battuta all’azzurro e scappa sul 3-1. Sonego ha la palla del controbreak, ma non la sfrutta, poi è l’italiano a cancellare tre occasioni per l’1-5 al polacco. Il match ha visto un’alternanza di break e controbreak, con Sonego che ha perso il controllo. Tuttavia, Majchrzak ha ripreso il controllo del match, vincendo otto degli ultimi nove punti giocati e chiudendo il match sul 6-2 in 39 minuti. La sconfitta di Sonego segna un’altra battuta d’arresto nella sua stagione, ma il giocatore italiano si prepara a affrontare il transalpino Arthur Fils nel prossimo turno delle qualificazioni.

L’ATP Tokyo 2026 continua a regalare sorprese e confronti interessanti, con un tabellone che vede partecipazione di giocatori di alto livello da tutto il mondo. Il torneo si svolge in un contesto di alta competizione, con numerose teste di serie e giocatori in forma. La sconfitta di Sonego rappresenta un momento di riflessione per il giocatore italiano, che dovrà migliorare la sua preparazione per i prossimi turni. Il match ha visto un’alternanza di break e controbreak, con Sonego che ha perso il controllo. Il polacco ha dominato il servizio e ha sfruttato le opportunità con efficacia. La sconfitta di Sonego segna un’altra battuta d’arresto nella sua stagione, ma il giocatore italiano si prepara a affrontare il transalpino Arthur Fils nel prossimo turno delle qualificazioni.

Con la sconfitta di Sonego, il tabellone delle qualificazioni dell’ATP Tokyo 2026 si arricchisce di nuovi sviluppi e sfide. Il polacco Majchrzak, con la sua prestazione, si conferma come un avversario difficile da battere. Il torneo si svolge in un contesto di alta competizione, con numerose teste di serie e giocatori in forma. La sconfitta di Sonego rappresenta un momento di riflessione per il giocatore italiano, che dovrà migliorare la sua preparazione per i prossimi turni. La sconfitta di Sonego segna un’altra battuta d’arresto nella sua stagione, ma il giocatore italiano si prepara a affrontare il transalpino Arthur Fils nel prossimo turno delle qualificazioni. L’ATP Tokyo 2026 continua a regalare sorprese e confronti interessanti, con un tabellone che vede partecipazione di giocatori di alto livello da tutto il mondo.