Jasmine Paolini unica azzurra al WTA Pechino 2026, in campo otto top10

Il WTA Pechino 2026 ha visto il sorteggio del tabellone principale, con Jasmine Paolini come unica rappresentante italiana nel main draw. La trentenne toscana, dopo un periodo di interruzioni per un problema al piede, torna in campo con l’obiettivo di ricostruire la fiducia e trovare continuità. Paolini, testa di serie numero 14, è esentata dal primo turno e affronterà nel China Open, torneo combined con un ATP 500, la vincente del confronto tra l’ucraina Daria Snigur e una qualificata. Nel caso di un passaggio al terzo turno, potrebbe incrociare Diane Perry (n.22 del seeding), Taylah Preston o Tamara Korpatsch. Il torneo si svolgerà fino a domenica 11 ottobre sui campi in cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center.

Paolini in cerca di continuità dopo un periodo di stop

La giocatrice toscana, dopo diversi stop causati da un problema al piede, cerca di riprendere il filo del gioco. Con un seeding di 14, Paolini è esentata dal primo turno e si prepara a un percorso che potrebbe portarla a confrontarsi con alcune delle migliori giocatrici del circuito. Il suo obiettivo è chiaramente quello di trovare una forma costante e di riacquisire la fiducia necessaria per competere a livello internazionale. Il torneo rappresenta un’occasione importante per la sua carriera.

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Il tabellone principale ha visto il sorteggio del primo turno, con Paolini che si presenterà al China Open contro la vincente del confronto tra Daria Snigur e una qualificata.

Il WTA Pechino 2026 si presenta come uno degli eventi più importanti del calendario, con un cast stellare composto da otto delle prime nove giocatrici al mondo. L’unica assente è la n.3 Jessica Pegula. Tra le partecipanti si trovano nomi di grande prestigio, tra cui Elena Rybakina, Maria Sakkari, Elina Svitolina e Iga Swiatek. La presenza di tante top10 rende il torneo un’occasione di confronto di alto livello, con un’atmosfera competitiva che potrebbe portare a scontri di grande rilevanza. Paolini, pur essendo l’unica azzurra, dovrà misurarsi con un gruppo di avversarie di alto livello.

Un percorso che potrebbe portarla a confrontarsi con le migliori

Il tabellone principale ha visto il sorteggio del primo turno, con Paolini che si presenterà al China Open, torneo combined con un ATP 500, contro la vincente del confronto tra Daria Snigur e una qualificata. Nel caso di un passaggio al terzo turno, potrebbe incrociare Diane Perry, Taylah Preston o Tamara Korpatsch. Agli ottavi, invece, potrebbe profilarsi un match estremamente complicato contro la campionessa in carica del Roland Garros Mirra Andreeva, n.4 del tabellone.

La sua presenza nel main draw rappresenta un’opportunità per Paolini di tornare a giocare al meglio e di dimostrare la sua capacità di competere a livello internazionale. Il torneo, con un cast stellare e un’atmosfera di alto livello, potrebbe essere un punto di svolta per la sua carriera. La sua partecipazione al WTA Pechino 2026 è un’occasione unica per riacquisire fiducia e trovare la continuità necessaria per tornare a competere al top del circuito.