La realtà dura per Alonso e Sainz nel resto dell’anno, con sfumature

Alonso e Sainz affrontano la stagione restante con sfide tecniche e di prestazione, con prospettive variabili in Asia e America Latina.

Fernando Alonso e Carlos Sainz si preparano a affrontare il resto della stagione con sfide tecniche e di prestazione, con prospettive variabili in Asia e America Latina. A Sepang, una delle piste favorite di Alonso, dove ha ottenuto la sua prima pole position del 2023, il pilota si trova a fronteggiare un’auto che, pur non essendo male in curva media, si dimostra limitata nelle due rette finali di quasi un chilometro. Sainz, invece, si prepara a testare la nuova versione della Williams, con l’obiettivo di verificare se la sua performance sia duratura o limitata al tracciato. Entrambi, però, si trovano a dover affrontare un gap di potenza rispetto ai migliori della parrilla, un problema che Alonso ha definito “insalvabile”.

La realtà in pista: sfide tecniche e limiti

Alonso, purtroppo, ha visto la sua performance in pista ridotta a causa di un problema di potenza nella Honda, che ha portato a risultati terribili in distanza e in termini di affidabilità. La sua situazione si è aggravata in Monza, Madrid e Bakú, dove ha subito un calo significativo rispetto ai rivali. Sainz, invece, ha espresso un’ottimistica ma realistica previsione: “Serà difficile che volvamos a puntuar de aquí al final”, ha detto dopo la gara di Bakú, dove ha ottenuto un punto con la Williams. La squadra, però, ha ancora margini di miglioramento, soprattutto con la nuova spec di pneumatici introdotta in Holanda.

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Le prospettive per il resto dell’anno

Per Alonso, le prospettive si fanno più interessanti a Singapur e in Brasile, dove i tracciati sembrano più favorevoli per la sua vettura. A Sepang, invece, il test del FW48 potrebbe rivelarsi un banco di prova per il nuovo chasis aligerato, che include modifiche alla sospensione e al diffusore. Sainz, invece, si aspetta un’esperienza simile a quella di Bakú, dove ha trovato una soluzione per far raggiungere ai pneumatici la temperatura ottimale in Q3. La conoscenza del tracciato, pur non essendo una grande vantaggio, potrebbe aiutare il team a valutare meglio il pacchetto tecnico.

La situazione di entrambi i piloti si presenta complessa, ma con margini di miglioramento. Per Alonso, la chiave del futuro potrebbe essere la capacità di Honda di risolvere i problemi di potenza e affidabilità, mentre per Sainz, la prova a Sepang potrebbe rappresentare un passo importante per la sua squadra. Entrambi, però, dovranno affrontare la stagione restante con realismo, sapendo che la strada non è facile.

La FIA ha sancito inizialmente una penalità a Sainz, ma l’ha ritirata dopo 11 minuti. La squadra di Williams, pur con i limiti, ha dimostrato una certa capacità di adattamento, come visto in Bakú, dove Sainz ha ottenuto un punto. La sfida per Alonso, invece, rimane legata alla capacità della Honda di migliorare la potenza e la fiabilità. A Sepang, il test del FW48 potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere la reale efficienza del chasis aligerato. La stagione restante si presenta con sfide, ma anche con opportunità per entrambi i piloti.