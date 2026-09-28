Boda in Galizia si trasforma in battaglia: 70 persone coinvolte e due agenti feriti

Una boda celebrata in Galizia si è trasformata in una battaglia tra due gruppi di famiglia, coinvolgendo circa 70 persone e lasciando due agenti di polizia feriti. L’episodio, avvenuto nella notte del 28 settembre 2026, ha visto l’intervento di un ampio dispositivo di polizia per contenere la violenza e garantire la sicurezza. La scena si è svolta a O Vao de Abaixo, in Poio, poco dopo la celebrazione del matrimonio a Marcón, nel comune di Pontevedra.

Violenza durante una festa familiare

La situazione si è scatenata durante la madrugata, quando una discussione tra familiari ha portato a un’aggressione fisica tra due gruppi. L’uso di oggetti contundenti, come pietre e bastoni, ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti sono stati costretti a stabilire un cordone di sicurezza per separare i due gruppi e prevenire ulteriori escalation. La violenza ha coinvolto diverse persone, tra cui un uomo adulto, una donna e un minore, che sono stati trasportati in ospedale per cure.

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La violenza ha raggiunto un livello elevato, con lanci di pietre e palo tra i due gruppi.

Intervento poliziotto e rischi per gli agenti

La Guardia Civil e la Polizia Nazionale hanno dovuto mobilitare un numero elevato di agenti, fino a 33, per gestire l’emergenza. L’operazione ha durato circa due ore, con la vigilanza che si è protratta fino all’alba. Due agenti di polizia hanno riportato ferite, sebbene non siano state registrate gravi conseguenze. I partecipanti alla lite sono stati sottoposti a cure in ospedale, tra cui il Hospital Universitario Montecelo e il Hospital Provincial di Pontevedra.

La situazione è rimasta sotto controllo fino all’alba, ma i poliziotti hanno dovuto rimanere sul posto per prevenire nuovi scontri.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, la situazione ha richiesto un controllo continuo per evitare nuovi scontri. Al momento, non sono state effettuate detenzioni né sono state registrate denunce da parte dei partecipanti. Le cause esatte del conflitto restano sconosciute, ma si sospetta che possano essere legate a tensioni familiari o a dispute di carattere. Questo episodio si inserisce in una serie di incidenti simili avvenuti in Galizia negli ultimi mesi, tra cui una boda a Gomesende, in Ourense, che aveva già suscitato notizia e preoccupazione. L’episodio di O Vao de Abaixo rappresenta un ulteriore esempio di come eventi apparentemente festosi possano degenerare in situazioni di violenza e tensione. La vigilanza è rimasta attiva per diverse ore, con i poliziotti che hanno monitorato la zona per evitare che la situazione si ripetesse. La comunità locale ha espresso preoccupazione per l’evento, che ha messo in evidenza la necessità di interventi più precoci per prevenire conflitti simili in contesti festai.