Mondiale di ciclismo oscurato su Rai: il direttore spiega il guasto tecnico

Il Mondiale di ciclismo è stato oscurato su Rai durante la fase decisiva della gara in linea Uomini Élite di Montréal. L’evento, che aveva attirato un pubblico internazionale, è stato interrotto improvvisamente quando la diretta è stata spostata su RaiPlay 3, dove è seguito un blackout per un sovraccarico di utenza. Il direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, ha spiegato l’accaduto in un’intervista al Corriere della Sera, riferendo di un guasto circoscritto e di un errore altrui.

Un guasto tecnico e una scelta di palinsesto

Il trasloco in streaming non era un’improvvisazione, ma una scelta di palinsesto. Il canale Rai Sport, il 58 del digitale terrestre, era occupato dalla partita di Serie C tra Pescara e Spezia, e la corsa mondiale è stata dirottata su una piattaforma che, alla prova dei fatti, non ha retto l’urto. L’errore ha causato un blocco della diretta e gli appassionati sono rimasti a guardare uno schermo nero per un tempo stimato tra i 18 e i 25 minuti. Secondo Lollobrigida, l’azienda ha spiegato che tutto è stato risolto in pochi minuti, forse meno di 25. Tuttavia, il direttore ha espresso rammarico per i colleghi che stavano facendo un ottimo lavoro e per tutti gli appassionati. Le giustificazioni non hanno stemperato i toni, soprattutto per il sindacato, che ha definito l’episodio “l’ennesima pratica autolesionista e tafazziana”.

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Un problema di coordinamento editoriale

Il sindacato dei giornalisti Rai, l’Usigrai, insieme al Cdr di RaiSport, ha denunciato l’assenza di un coordinamento editoriale capace di proteggere i grandi eventi sportivi, pagati con i soldi del canone. Per il sindacato, il problema non è il singolo guasto tecnico, ma un’impostazione che consente a un appuntamento di primo piano di scivolare in coda rispetto al resto della programmazione, nel momento in cui poi si entrava nella fase decisiva. La situazione ha suscitato rimpianti per un grande evento sportivo, che aveva attirato un pubblico internazionale. L’episodio ha messo in luce le criticità dell’organizzazione e la necessità di un miglior coordinamento per evitare futuri inconvenienti durante gli appuntamenti di primo piano.

Il Mondiale di ciclismo è stato oscurato su Rai durante la fase decisiva.

Il direttore Lollobrigida ha spiegato il guasto tecnico come un errore altrui.

Il trasloco in streaming era una scelta di palinsesto, non un’improvvisazione.

Il sindacato ha denunciato l’assenza di coordinamento editoriale.

La diretta del Mondiale di ciclismo è stata interrotta improvvisamente, causando un blackout su RaiPlay 3. L’errore ha messo in evidenza le criticità dell’organizzazione e la necessità di un miglior coordinamento per evitare futuri inconvenienti durante gli appuntamenti di primo piano.