Il Castellón ha sfruttato due errori del Leganés per conquistare una vittoria netta e consolidarsi al vertice della classifica. Nella partita giocata a Butarque, i visitatori hanno sfruttato le occasioni create grazie ai calci di punizione e alle palle gol, mentre i padroni di casa hanno commesso diversi errori che hanno permesso ai rivali di prendere il controllo del match. La squadra di Castellón, guidata da un allenatore serio, ha dimostrato di non disperdere le opportunità, sfruttando al meglio le situazioni di vantaggio.

Errore di Morata e Zidane costano il vantaggio

Nella prima parte del match, il Leganés ha commesso due errori decisivi che hanno permesso al Castellón di prendere il controllo. Il primo è stato il dischetto di Morata, che ha sprecato un’occasione clamorosa dopo un passaggio di Soko. Il secondo errore è stato commesso da Luca Zidane, che ha ‘regalato’ il pallone a Suero, il quale ha sfruttato l’errore con un gol di grande qualità da quasi 30 metri. Questi due episodi hanno dato il via al dominio del Castellón, che ha sfruttato al meglio le occasioni create.

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Il Castellón ha sfruttato al meglio le occasioni create, anche quelle derivanti dagli errori avversari.

Dopo il vantaggio di Suero, il Castellón ha ampliato il margine di vantaggio grazie al gol di Jakobsen, che ha chiuso il match con un colpo di testa dopo un’azione di Suero. Il portiere del Leganés, Matthys, ha fatto due parate importanti prima del riposo, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Il Leganés ha tentato di reagire, ma non ha trovato la giusta reazione, con Alex Millán che ha sprecato un penalti. La squadra di Castellón, con quattro vittorie consecutive, si conferma al comando della classifica.

Un leader serio non disperde le opportunità

Il Castellón ha dimostrato di saper sfruttare le occasioni, anche quelle create dagli errori avversari. Il portiere del Leganés, Matthys, ha fatto due parate importanti, ma non è riuscito a salvare la squadra. Il Leganés, pur tentando di reagire, non ha trovato la giusta reazione, con Alex Millán che ha sprecato un penalti. La squadra di Castellón, con quattro vittorie consecutive, si conferma al comando della classifica.

La squadra di Castellón ha consolidato la sua posizione in testa alla classifica grazie a questa vittoria.

La squadra di Castellón ha dimostrato di saper sfruttare le occasioni, anche quelle create dagli errori avversari. Il portiere del Leganés, Matthys, ha fatto due parate importanti, ma non è riuscito a salvare la squadra. Il Leganés, pur tentando di reagire, non ha trovato la giusta reazione, con Alex Millán che ha sprecato un penalti. La squadra di Castellón, con quattro vittorie consecutive, si conferma al comando della classifica.

Castellón vince 2-0 contro Leganés

Due errori del Leganés permettono al Castellón di prendere il controllo

Jakobsen chiude il match con un gol decisivo