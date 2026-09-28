Matias Soulé diventa papà: nasce Bautista, dolce dedica sui social

Matias Soulé, giocatore della Roma e ex calciatore dell’Inter, ha fatto il passo più importante della sua vita: è diventato padre. Il piccolo Bautista, figlio della coppia con Milagros, è nato nella serata odierna, come annunciato sui canali social della famiglia. La notizia ha suscitato grande gioia in casa Soulé, con un dolce messaggio pubblicato da Milagros, la neo mamma, che ha espresso il suo amore per il figlio nascente.

Un nuovo inizio per la famiglia Soulé

Il piccolo Bautista, battezzato con il nome completo Bautista Soulé, è il primogenito della coppia. Milagros, compagna del fantasista della Roma, ha condiviso un post su Instagram accompagnato da un dolce messaggio: “Benvenuto amore delle nostre vite, non sai quanto ti amiamo”. L’emozione è stata palpabile, con i primi scatti del bambino che hanno suscitato reazioni positive da parte del pubblico e dei tifosi argentini.

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Emozione e condivisione sui social

Matias Soulé, convocato dall’Argentina di Scaloni durante la sosta dedicata alle nazionali, ha mostrato tutta la sua felicità prendendo in braccio il figlio appena nato. I canali social della famiglia sono diventati un luogo di condivisione e emozione, con tanti commenti di tifosi e calciatori argentini. Tra i messaggi più significativi, quello della moglie di Leandro Paredes, Camila Galante, che ha scritto: “Congratulazioni ragazzi, che bella famiglia! Vi amiamo, è molto bello!”. La nascita di Bautista rappresenta un momento importante per la famiglia Soulé, che ha trovato nella condivisione sui social un modo per esprimere la loro gioia. Il piccolo Bautista è il frutto dell’amore tra Matias e Milagros, che hanno scelto di vivere la loro storia con dedizione e passione. La famiglia, ora in crescita, si prepara a vivere questa nuova fase con entusiasmo e speranza.

La nascita del figlio di Matias Soulé ha suscitato un grande interesse tra i tifosi e i seguaci del calciatore, che hanno espresso la loro felicità e sostegno attraverso commenti e messaggi. La famiglia, con il nuovo membro, si prepara a vivere questa nuova fase con entusiasmo e speranza, condividendo la loro gioia con il mondo attraverso i social media. La nascita di Bautista Soulé segna un nuovo inizio per la famiglia del calciatore, con un messaggio di amore e speranza che ha suscitato emozione in molti. La condivisione sui social ha reso visibile la gioia della famiglia, che vive questa esperienza con dedizione e passione, come hanno sempre fatto nel loro cammino insieme.

La nascita del figlio di Matias Soulé ha suscitato un grande interesse tra i tifosi e i seguaci del calciatore, che hanno espresso la loro felicità e sostegno attraverso commenti e messaggi. La famiglia, con il nuovo membro, si prepara a vivere questa nuova fase con entusiasmo e speranza, condividendo la loro gioia con il mondo attraverso i social media. La nascita di Bautista Soulé segna un nuovo inizio per la famiglia del calciatore, con un messaggio di amore e speranza che ha suscitato emozione in molti. La condivisione sui social ha reso visibile la gioia della famiglia, che vive questa esperienza con dedizione e passione, come hanno sempre fatto nel loro cammino insieme.