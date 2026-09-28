Coco Gauff: “Il finale di stagione è un allenamento per il prossimo anno”

Coco Gauff ha rivelato in una recente intervista che vede il finale di stagione non come un periodo di riposo, ma come un momento di allenamento per prepararsi al prossimo anno. La tennista statunitense, che ha vinto due titoli tra Pechino e Wuhan, ha spiegato che sente meno pressione dopo la conclusione dei tornei del Grande Slam. “Ora che i tornei del Grande Slam sono finiti, mi sento molto più libera dalla pressione”, ha detto. “Considero questo periodo più come un mese di allenamento in vista del prossimo anno”.

Un momento di connessione con i tifosi

La giocatrice ha anche sottolineato come il periodo di fine stagione le permetta di mostrare un altro lato della sua personalità. “Nel tennis forse non si è abituati a vedere altre sfaccettature della personalità”, ha osservato. “Penso che sia una cosa positiva. Credo che ci permetta di entrare in contatto con i tifosi”. Inoltre, Gauff ha spiegato che l’utilizzo dei social media non ha alcuna correlazione con i risultati in campo. “La mia giornata di allenamento a casa è circa cinque ore: due ore e mezza al mattino in campo, un’ora e mezza nel pomeriggio, un’ora e mezza in palestra. Senza contare il riscaldamento e il defaticamento. Ci vogliono probabilmente circa 30 secondi per girare un TikTok”, ha detto.

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Un ritorno in Cina con ottimismo

Coco Gauff si appresta a tornare in Cina, dove ha sempre vissuto esperienze piacevoli e si trova a suo agio. “Ovviamente stava affrontando le sue difficoltà personali”, ha rivelato. “Credo che ora tutto sembri essersi sistemato”. La tennista ha anche menzionato che il tennis femminile negli ultimi anni ha visto una grande varietà di vincitrici nei tornei dello Slam. “Mi sembra che Elena sia sempre stata una giocatrice di alto livello. Penso che abbia semplicemente avuto qualche difficoltà con gli infortuni, forse con la costanza”, ha spiegato.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, Gauff ha osservato che il loro rendimento è stato costante. “Per quanto riguarda gli uomini, invece, è tutto così costante. Quindi penso che agli occhi degli altri sembri davvero sorprendente”, ha detto. “Credo che tutto dipenda da chi è in grado di cogliere quelle opportunità quando si presentano”. La tennista ha anche parlato del sostegno della sua squadra dopo il ko con De Minaur. “La squadra mi ha aiutato dopo il ko con De Minaur”, ha aggiunto. Inoltre, Gauff ha sottolineato come la sua presenza sui social media non sia sempre diretta. “La metà delle volte, quando pubblico contenuti sponsorizzati, non sono io a pubblicarli, ma qualcun altro lo fa per me. Ma sì, tutto il resto lo faccio io”, ha concluso.

La tennista ha rivelato come il periodo di fine stagione le permetta di mostrare un altro lato della sua personalità.

Il ritorno in Cina è visto come un momento di ottimismo e ripresa.