Tello racconta la tensione di Guardiola prima del Clásico filtrato

Cristian Tello, ex giocatore del Barça e recentemente ritiratosi a 35 anni, ha raccontato in un’intervista a RAC1 i momenti di tensione che hanno preceduto il Clásico del 21 aprile 2012, quando la squadra catalana perse 1-2 contro il Real Madrid di José Mourinho. L’episodio, che ha lasciato un segno profondo nel vestuario, è stato descritto da Tello come un momento in cui il tecnico Pep Guardiola si mostrò molto arrabbiato per la filtrazione dell’undici. “Guardiola empezó la charla mal, enfadado porque se había filtrado la alineación”, ha ricordato Tello, sottolineando come l’atmosfera fosse tesa e il messaggio del tecnico fosse diretto a qualcuno del gruppo.

La tensione del vestuario e la filtrazione dell’undici

Secondo quanto riferito da Tello, la situazione si era sviluppata in modo rapido: il team aveva allenato la mattina, il tecnico aveva reso nota l’undici, e durante la pausa pranzo la formazione era già circolata all’esterno. “Lo recuerdo con ilusión, pero no muy bien, porque fue una situación extraña. Entrenamos por la mañana en el Camp Nou, Guardiola puso la alineación y durante el día, en la comida, se filtró”, ha spiegato. Per un giocatore che aveva la possibilità di giocare un Clásico come titolare, quel contesto non era ideale. Il tono di Guardiola durante la riunione prepartita ha lasciato un’impressione forte: “Messi no se enfadó con el once, pero era un Clásico en el que yo estaba y la charla ya empezó con un tono muy enfadado. Guardiola ya dijo que teníamos que ser una piña, una familia, y que tenía que estar dentro el que lo había filtrado. Estaba muy enfadado”, ha ricordato Tello.

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Guardiola, un maestro intenso e esigente

Tello ha espresso un’alta considerazione per Guardiola, riconoscendo il suo ruolo chiave nella sua formazione. “Guardiola era un genio. Todas las charlas que nos daba luego pasaban en el partido. Era disfrutar cada día de una charla o de cualquier concepto del entrenamiento. Era disfrutar. Muy exigente y muy intenso, muy enfermo del fútbol, pero los jugadores lo entendíamos”, ha spiegato. Secondo Tello, questa intensità ha avuto un costo, e potrebbe aver contribuito alla decisione del tecnico di chiudere quella fase. “Guardiola es intenso, exigente. Llevaba mucho en el Barça ganándolo todo y por eso creo que él pensó que igual había quemado a los jugadores con su exigencia”, ha aggiunto.

Dopo la sua ritirata, Tello ha iniziato una nuova vita, concentrata su hobby come il golf e l’automobilismo. Ha fondato un’azienda di compravendita di auto di media e alta gamma a Terrassa. “Me he retirado hace poco y ahora no lo echo en falta. Tengo hobbies. He creado una empresa de coches hace tres años, me gusta el motor”, ha detto. Nonostante il ricordo del Clásico filtrato, Tello non ha mai perso la stima per Guardiola, considerandolo un maestro che ha lasciato un’impronta profonda nella sua carriera.

Nonostante il ricordo di quel momento di tensione, Tello ha espresso un’immagine positiva di Guardiola, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella sua formazione. “Aquel episodio no empaña la imagen que Tello conserva de Guardiola, a quien considera clave en su formación”, ha concluso. La sua carriera, che lo ha portato attraverso club come il Barça, il Porto, la Fiorentina e altri, si conclude con un’esperienza di vita diversa, concentrata su passioni nuove e attività imprenditoriali.

Guardiola era intenso e esigente, ma i giocatori lo comprendevano.

La filtrazione dell’undici ha creato tensione nel vestuario.

Tello ha raccontato l’episodio come un momento cruciale nella sua carriera.