Ferran Adrià rivelò il suo stipendio al tempo di El Bulli: “Non siamo Messi, Michael Jordan o Brad Pitt”

Ferran Adrià, uno dei più celebri chef del mondo, ha rivelato quanto guadagnava quando era il cuoco principale del ristorante El Bulli, un’icona della gastronomia internazionale. Secondo quanto ha dichiarato durante un’intervista con il quotidiano spagnolo El Periódico, il suo stipendio era compreso tra 2.000 e 2.500 euro netti. L’ha espresso con una frase che ha suscitato riflessione: “Non siamo Messi, Michael Jordan o Brad Pitt, che questo è un’altra cosa”, ha detto il creatore del ristorante catalano. L’affermazione è stata fatta in occasione del lancio della serie ‘Gènesi’ su 3cat, che racconta la storia di Ferran Adrià e del suo lavoro al ristorante El Bulli.

El Bulli, un simbolo della gastronomia mondiale

El Bulli, situato a Rosas, in Catalogna, è stato per anni il miglior ristorante del mondo. Era aperto dal 1962 al luglio 2011, e durante questo periodo ha vinto tre stelle Michelin. Ferran Adrià, insieme al fratello Albert Adrià, ha portato il ristorante a un livello senza precedenti, innovando con tecniche e ingredienti unici. Tuttavia, il suo stipendio, pur elevato, non era paragonabile a quello di personaggi famosi come Messi o Michael Jordan, come ha sottolineato lui stesso. Il ristorante, pur essendo un simbolo internazionale, ha avuto un reddito che si colloca nella media degli stipendi spagnoli di quegli anni.

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Nonostante il successo, il suo stipendio non era paragonabile a quello di personaggi famosi. Ferran Adrià ha riconosciuto che, nonostante il successo, il suo reddito era nella media degli stipendi spagnoli. Questo ha suscitato una riflessione su come la ricchezza si misura e su come si deve gestire il successo in un settore altamente competitivo come la gastronomia.

Un’esperienza di crescita e riflessione

Adrià ha anche parlato del suo rapporto con la ricchezza e della libertà economica. Ha riconosciuto che, nonostante il reddito, la libertà di non dover pensare al denaro è un privilegio. “Quando hai i mezzi per dire ‘no’ a tutto, non è sempre una cosa positiva”, ha detto. L’esperienza al ristorante lo ha portato a riflettere su come gestire la ricchezza e a comprendere il valore della semplicità. Ha anche sottolineato che l’obiettivo non è accumulare denaro, ma godere della libertà che esso offre.

La ricchezza, se non gestita con consapevolezza, può diventare un peso. Nonostante il successo, Ferran Adrià ha riconosciuto che non ha mai condiviso i profitti con il fratello Albert, che era suo socio. Questo ha portato a una riflessione su come gestire le relazioni economiche all’interno di un’azienda familiare. La sua esperienza ha insegnato che la ricchezza, se non gestita con consapevolezza, può diventare un peso. Il ristorante El Bulli, pur essendo un simbolo di eccellenza, ha avuto un reddito che si colloca nella media degli stipendi spagnoli. Ferran Adrià ha riconosciuto che, nonostante il successo, il suo stipendio non era paragonabile a quello di personaggi famosi come Messi o Michael Jordan. Questo ha suscitato una riflessione su come la ricchezza si misura e su come si deve gestire il successo in un settore altamente competitivo come la gastronomia.

Finalmente, sebbene El Bulli fosse un simbolo internazionale, il suo reddito era nella media degli stipendi spagnoli. Ferran Adrià ha riconosciuto che, nonostante il successo, il suo stipendio non era paragonabile a quello di personaggi famosi come Messi o Michael Jordan. Questo ha suscitato una riflessione su come la ricchezza si misura e su come si deve gestire il successo in un settore altamente competitivo come la gastronomia.

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