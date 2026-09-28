Luis de la Fuente gestisce 26 giocatori in 11 giorni per il match contro la Croazia

Luis de la Fuente, tecnico della Selezione Spagnola, dovrà affrontare un compito estremamente complesso in vista del match contro la Croazia. In soli 11 giorni, la squadra dovrà giocare 26 partite, un carico di lavoro che richiede una gestione attenta delle risorse umane. L’allenatore ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando l’impossibilità di gestire un calendario così intenso in un momento delicato della stagione.

Gestione del carico di lavoro e infortuni

La situazione si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Eric García, che non ha completato il calentamento a causa di una lesione alla coscia sinistra. Il giocatore, che era previsto come titolare, è stato sostituito da Pubill, che ha occupato il ruolo di laterale destro. De la Fuente ha espresso la sua preoccupazione, ma ha anche sottolineato che il rischio per la squadra è minimo. In seguito, Eric è stato rimosso per precauzione, mentre Le Normand si è unito alla concentrazione.

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La squadra dovrà affrontare un intenso carico di lavoro

Il tecnico ha ribadito la necessità di gestire con attenzione il carico di lavoro dei giocatori, soprattutto in vista del match contro la Croazia. La squadra ha già affrontato un’intensa serie di partite, con un solo giorno di riposo tra una gara e l’altra. Questo ha reso necessario un approccio strategico per evitare infortuni e mantenere la forma fisica degli atleti. La squadra è tornata a Madrid dopo il match contro l’Inghilterra, dove ha vinto 2-3. Dopo un giorno di riposo, i giocatori partiranno per Split il lunedì per affrontare la Croazia il martedì. La preparazione è stata intensa, con un’attenzione particolare alla rotazione dei giocatori. In attacco, si prevede un cambio di ruolo tra Nico e Ferran, che potrebbero lasciare il posto a Alex Baena e Mikel Oyarzabal, entrambi entrati in campo come titolari contro l’Inghilterra.

Rotazioni e strategia per il match contro la Croazia

De la Fuente ha espresso la sua convinzione che il successo dipenderà dalla capacità di gestire al meglio le risorse a disposizione. La squadra, pur affrontando un calendario estremamente intenso, si prepara con la consapevolezza che ogni partita è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi. In difesa, la scomparsa di Eric e l’arrivo di Le Normand dà molte opportunità a Iván Fresneda, che potrebbe giocare se il tecnico decide di dare riposo a Pubill. Altresì, Alex Grimaldo ha una forte possibilità di giocare, e potrebbe tornare a vestire la maglia della squadra. La squadra si prepara a un’altra sfida impegnativa, con la Croazia in campo. De la Fuente ha ribadito che il segreto per vincere sarà gestire al meglio il carico di lavoro e mantenere la forma fisica dei giocatori.