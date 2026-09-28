Italia in testa al medagliere ai Mondiali di tiro di campagna: 16 medaglie e record di oro

L’Italia si è imposta ai Mondiali di tiro di campagna, disputati a Yankton, vincendo il medagliere con un totale di 16 medaglie, tra cui 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi. La squadra azzurra ha superato gli Stati Uniti, padroni di casa, per un solo titolo, mentre la Gran Bretagna si è piazzata al terzo posto con 3 ori e 6 medaglie totali. La vittoria è arrivata a due anni di distanza dall’ultima edizione, disputata a Lac La Biche, confermando la continuità e la forza della delegazione italiana.

Record di oro e successo nel barebow

Il successo italiano si è concentrato soprattutto nel barebow, dove Eleonora Strobbe e Giuseppe Seimandi hanno dominato le prove individuali assolute. Nella categoria U21, Linda Grezzani ha aggiunto un altro successo, mentre Cinzia Noziglia e Matteo Uggeri hanno vinto il Mixed Team. Il barebow è stato un settore in cui l’Italia ha mostrato una leadership senza eguali. Inoltre, Roberta Di Francesco ha conquistato il bronzo individuale nel ricurvo e ha aggiunto l’argento in coppia con Matteo Borsani nella prova a coppie miste.

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Un’edizione ricca di vittorie e talenti emergenti

La squadra azzurra ha fatto incetta di successi, soprattutto nel compound, dove Fabrizio Aloisi e l’equipaggio Aloisi/Montaldi hanno vinto due gare U21. L’Italia ha dimostrato una forte continuità, con atleti di diverse età che hanno contribuito al successo. Il talento giovanile si è rivelato un elemento chiave. La squadra ha anche ottenuto successi nella prova a squadre femminili, con Giulia Di Nardo e Eleonora Strobbe che hanno contribuito al Team Event.

Il successo italiano ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati e i media, con molti che hanno visto in questa vittoria un segno di una crescita costante nel settore. La squadra ha dimostrato una preparazione eccellente, con atleti che hanno sfruttato al meglio le loro capacità e la strategia. L’Italia si è imposta non solo per il numero di medaglie, ma anche per la qualità dei risultati, con un record di oro che ha reso l’edizione un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

La vittoria ai Mondiali di tiro di campagna rappresenta un ulteriore traguardo per l’Italia nel mondo del tiro con l’arco, un settore che non è olimpico ma che ha visto un forte sviluppo negli ultimi anni. La squadra azzurra ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale, con atleti che si sono distinti in diverse categorie. Il successo di oggi potrebbe essere un preludio a futuri successi olimpici. La squadra azzurra ha dimostrato una leadership senza eguali, con atleti che hanno sfruttato al meglio le loro capacità e la strategia. L’Italia si è imposta non solo per il numero di medaglie, ma anche per la qualità dei risultati, con un record di oro che ha reso l’edizione un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

La vittoria ai Mondiali di tiro di campagna rappresenta un ulteriore traguardo per l’Italia nel mondo del tiro con l’arco, un settore che non è olimpico ma che ha visto un forte sviluppo negli ultimi anni. La squadra azzurra ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale, con atleti che si sono distinti in diverse categorie. Il successo di oggi potrebbe essere un preludio a futuri successi olimpici.