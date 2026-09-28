La Bola Negra ha scosso la relazione di Los Javis: “Non eravamo più innamorati”

Los Javis, il duo composto da Javier Ambrossi e Javier Calvo, ha confessato che la loro relazione è andata in crisi durante la realizzazione del film “La Bola Negra”. La coppia, che ha vissuto un momento di grande successo professionale, ha rivelato di aver pensato di dover terminare la loro relazione durante il rodaggio. “En medio del rodaje, pensábamos: ‘tenemos que terminar esta relación'”, hanno dichiarato i due durante un’intervista al The New York Times. La loro relazione, che aveva visto un momento di forte tensione, ha trovato un punto di svolta con la realizzazione del film, che ha messo in luce la loro distanza sentimentale.

La crisi sentimentale e il successo professionale

La realizzazione di “La Bola Negra” ha segnato un momento di massima espansione per Los Javis, che hanno ottenuto un riconoscimento internazionale e una candidatura agli Oscar. Tuttavia, il successo ha anche portato alla luce una crisi sentimentale. “Es una película sobre el amor, y cuando intentas poner amor real frente a una cámara, de repente te das cuenta de que no lo tienes”, ha spiegato Ambrossi. La forza del film ha avuto un effetto profondo sulla loro relazione, portando a un momento di riflessione e distanza. “Ya no estábamos enamorados”, hanno ammesso i due, rivelando che la loro relazione era in un punto di non ritorno.

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La decisione di continuare a collaborare

Nonostante la rottura sentimentale, Los Javis hanno deciso di continuare a lavorare insieme. “Queremos vivir esto al máximo, siempre hay tiempo, y seguiremos trabajando después”, ha detto Ambrossi. La loro collaborazione, che ha visto un momento di forte tensione, ha però anche portato a un momento di crescita e di chiarificazione. “Habíamos un viaje pendiente para poder investigar, que lo hacemos mucho para cada película, pero lo cancelamos por esto”, ha spiegato Calvo. La loro decisione di proseguire la collaborazione nonostante la rottura sentimentale ha dimostrato una forte volontà di lavoro e di crescita professionale.

La loro relazione, che ha visto un momento di forte distanza, ha trovato un equilibrio tra lavoro e vita personale. “Habíamos muchas ideas que se van esbozando” durante i loro viaggi, hanno spiegato i due. La loro collaborazione, nonostante la rottura sentimentale, ha continuato a produrre risultati significativi, con un successo che ha superato le aspettative. La loro storia, che ha visto un momento di crisi, ha dimostrato una capacità di adattamento e di crescita, anche se non senza dolore.

Los Javis hanno confessato di non essere più innamorati durante la realizzazione di “La Bola Negra”.

Il successo del film ha portato alla luce una crisi sentimentale tra i due.

Nonostante la rottura, i due hanno deciso di continuare a collaborare.