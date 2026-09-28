Giovanni Galli, ex portiere azzurro, è il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 18

Giovanni Galli, ex portiere azzurro e storico calciatore italiano, è stato nominato capo delegazione della Nazionale Under 18. L’annuncio, reso noto attraverso i canali ufficiali della Federcalcio, segna un passo importante per il Club Italia, che punta a formare i migliori talenti del calcio italiano. Galli, classe 1958, ha vestito le maglie di Milan, Napoli, Torino e Parma, e ha vinto titoli prestigiosi, tra cui uno Scudetto, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio ai massimi livelli saranno un supporto prezioso per i giovani calciatori che faranno parte della squadra allenata da Daniele Franceschini.

Un riferimento per i giovani azzurrini

Malagò, presidente della Federcalcio, ha sottolineato l’importanza del ruolo che Galli ricoprirà: “Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18”. La scelta è stata condivisa anche da Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. “La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini”, ha aggiunto Malagò.

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Galli, che ha collezionato 19 presenze in Nazionale A, ha partecipato alla squadra che nel 1982 ha conquistato il terzo titolo mondiale della storia del calcio italiano, in qualità di terzo portiere alle spalle di Zoff e Bordon. Ora, con la sua esperienza, vuole trasmettere ai giovani calciatori ciò che ha imparato durante la sua carriera. Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione.

Un percorso di crescita con la guida di un maestro

La squadra Under 18, attualmente impegnata in Croazia in una serie di gare amichevoli, è in preparazione per il Mondiale di categoria in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre. Galli, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ha sempre rappresentato un esempio di professionalità e dedizione. “Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini”, ha affermato. La sua presenza sarà un supporto non solo tecnico, ma anche morale per i ragazzi che si preparano a vivere un’esperienza unica. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale. La scelta di affidare a Galli il ruolo di capo delegazione è un riconoscimento della sua carriera e del suo impegno nel calcio italiano.