Il Barça porta Florentino davanti ai giudici

Il FC Barcelona ha presentato una causa per calunnia contro Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con l’udienza fissata al 25 novembre. L’azione legale nasce da dichiarazioni ritenute offensive e false da parte del presidente bianconero, che avrebbe danneggiato l’immagine del club catalano. Il Barça ha espresso la sua indignazione per le parole di Pérez, considerate un tentativo di destabilizzazione. L’udienza avrà luogo presso i giudici di Madrid, dove il club catalano chiederà una rettifica e una retraction delle dichiarazioni contestate.

Un conflitto legale che si fa sempre più acceso

Florentino Pérez ha accusato il Barça di avergli sottratto successi, sostenendo che ha vinto solo sette Copas de Europa e sette Ligas, mentre avrebbe potuto vincerne altre sette. Le sue dichiarazioni, fatte durante una conferenza stampa nel mese di maggio, sono state considerate offensive e false. Il Barça ha reagito immediatamente, presentando una richiesta di conciliazione prima dell’interposizione di una querella penale. L’obiettivo è che Pérez si ritiri da quelle affermazioni, che vengono considerate calunniose e dannose per l’immagine del club.

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Il Barça non permetterà che il suo nome venga macchiato. Il vicepresidente Rafael Yuste ha sottolineato che il club non si arrenderà alle accuse e che seguirà la causa con determinazione. Le dichiarazioni di Pérez, che ha parlato di corruzione sistematica e di un caso che potrebbe coinvolgere la UEFA, sono state considerate un attacco alla reputazione del Barça. Il club catalano ha messo in atto misure legali già nel mese di giugno, informando che la causa è stata presentata.

Un caso che coinvolge la UEFA e la corruzione

Florentino Pérez ha sostenuto che la corruzione nel caso Negreira è sistematica e che si tratta del maggiore scandalo nella storia del calcio. Ha affermato che la UEFA dovrà intervento per garantire la pulizia del calcio europeo. Il Barça ha messo in atto misure legali già nel mese di giugno, informando che la causa è stata presentata. L’obiettivo è di far sì che il presidente del Real Madrid si ritiri dalle sue dichiarazioni, che vengono considerate false e dannose. Se non dovesse accadere, il club catalano ha detto che procederà con una querella penale.

Il Barça ha messo in atto misure legali per proteggere la sua immagine. Il presidente del Barça, Joan Laporta, ha espresso la sua indignazione per le parole di Pérez, che ha considerato un attacco alla reputazione del club. Il vicepresidente Rafael Yuste ha sottolineato che il Barça non permetterà che il suo nome venga macchiato. L’udienza del 25 novembre rappresenta un passo importante nel conflitto tra i due club, che si sta facendo sempre più legale e pubblico. Il caso ha suscitato reazioni da parte di soci e tifosi del Real Madrid, che si dicono a fianco del presidente. Tuttavia, il Barça ha sottolineato che il suo nome non è mai stato macchiato e che il conflitto è legato a accuse di corruzione. Il processo potrebbe portare a un ulteriore sviluppo nel rapporto tra i due club, con conseguenze legali e reputazionali per entrambi.