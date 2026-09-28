Huesca vince il gol fantasma contro il Teruel grazie a nuove immagini

Nel match di Primera Federación tra Huesca e Teruel, un gol fantasma ha suscitato polemiche e dibattiti. Le nuove immagini pubblicate da Aragón TV hanno confermato che il pallone ha attraversato completamente la linea di porta, ma l’arbitro non ha concesso il goal di Juárez, che avrebbe portato il successo al team ospite. La decisione ha lasciato perplessi tifosi e tecnici, con il Huesca che aveva bisogno di una vittoria per migliorare la sua posizione in classifica. Il match, il primo derby aragonese della stagione, ha visto un momento cruciale che ha cambiato il corso del gioco.

Il gol fantasma e la reazione del tecnico

Il goal di Juárez, che si è rivelato decisivo per il Huesca, è stato ritenuto non valido dall’arbitro, nonostante le immagini disponibili suggeriscano un chiaro vantaggio per i padroni di casa. Il tecnico ha espresso la sua opinione in merito, sottolineando che le situazioni di questo tipo devono essere valutate in tempo reale, senza interrompere il gioco per consultare il VAR. “Esse situazioni sono di linea, se il linea vede un goal deve cantarlo”, ha detto il tecnico, evidenziando l’importanza di una decisione rapida e precisa.

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La reazione del Teruel e la tensione del momento

Il Teruel, che aveva già espresso insoddisfazione per il primo goal, ha reagito con forte frustrazione alla decisione dell’arbitro. Il non goal ha messo in discussione la dinamica del team, che non aveva ancora ottenuto una vittoria in quattro partite. Per il Huesca, invece, il goal fantasma avrebbe rappresentato un’opportunità per migliorare la sua posizione in classifica, considerando che il team è uno dei principali candidati al risalimento in serie. Il tecnico ha riconosciuto la complessità della situazione, ma ha espresso dubbi sulla decisione dell’arbitro.

Le immagini pubblicate da Aragón TV hanno rivelato che il pallone ha attraversato completamente la linea di porta, confermando l’errore dell’arbitro. La decisione ha suscitato un dibattito tra i tifosi e i tecnici, con molti che ritengono che il goal fosse evidente e dovrebbe essere stato concesso. Il caso ha messo in luce le sfide dell’arbitraggio in contesti di alta tensione, dove le decisioni possono influenzare significativamente il risultato della partita. Il match, che è stato il primo derby aragonese della stagione, ha visto un’azione decisiva che ha cambiato il corso del match. Il Huesca, con il goal fantasma, ha ottenuto un punto che potrebbe essere cruciale per il suo percorso in campionato. Tuttavia, la decisione dell’arbitro ha lasciato aperte molte domande, soprattutto riguardo alla correttezza e alla velocità delle valutazioni in situazioni simili. La situazione rimane un caso di interesse per il mondo del calcio, con implicazioni sulle regole e sull’efficacia del sistema VAR.

Il Huesca ha vinto un gol fantasma contro il Teruel

Le immagini di Aragón TV hanno confermato l’entrata del pallone

L’arbitro non ha concesso il goal, causando polemiche

Il tecnico ha espresso la sua opinione sulla situazione