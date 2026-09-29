Armenia-Italia U21 2027: dove vedere in tv, orario e streaming

Italia e Armenia si sfidano in U21 2027: dove vedere in tv e streaming.

La partita tra Armenia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei U21 2027, si terrà giovedì 1° ottobre alle ore 18.30 all’FFA Academy Stadium di Yerevan. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport offrirà la diretta live testuale della partita. L’Italia, allenata da Silvio Baldini, affronterà la squadra armena in trasferta, nella nona giornata del girone di ritorno del Gruppo E. La vittoria potrebbe permettere agli azzurrini di consolidare la loro posizione nella classifica e migliorare la loro posizione in classifica.

Qualificazioni Europei U21 2027: dove vedere in tv e streaming

La partita tra Armenia e Italia, in programma giovedì 1° ottobre alle ore 18.30, sarà visibile in diretta tv su Rai 2 HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport, inoltre, offrirà la diretta live testuale della gara. Questo match rappresenta un’importante occasione per gli azzurrini, che cercano di migliorare la loro posizione nella classifica del Gruppo E. La vittoria potrebbe permettere loro di restare in lotta per il primo posto e di migliorare la loro posizione in classifica.

Pubblicità

La gara è calendarizzata per giovedì 1° ottobre alle ore 18.30, all’FFA Academy Stadium di Yerevan.

Orario e programma delle qualificazioni Europei U21 2027

La gara tra Armenia e Italia è calendarizzata per giovedì 1° ottobre alle ore 18.30, all’FFA Academy Stadium di Yerevan. Questo match fa parte del girone di ritorno del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027. L’Italia, allenata da Silvio Baldini, dovrà affrontare la squadra armena in trasferta, cercando di migliorare la sua posizione nella classifica. La vittoria potrebbe permettere agli azzurrini di consolidare la loro posizione e di migliorare la loro posizione in classifica. Il programma delle qualificazioni Europei U21 2027 prevede diversi match, tra cui la sfida tra Armenia e Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport offrirà la diretta live testuale della gara. Questo match rappresenta un’importante occasione per gli azzurrini, che cercano di migliorare la loro posizione nella classifica del Gruppo E.

La vittoria potrebbe permettere agli azzurrini di restare in lotta per il primo posto e di migliorare la loro posizione in classifica.

La partita tra Armenia e Italia è un evento importante per il calcio italiano, in particolare per la squadra Under 21. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport offrirà la diretta live testuale della gara. Questo match rappresenta un’importante occasione per gli azzurrini, che cercano di migliorare la loro posizione nella classifica del Gruppo E.