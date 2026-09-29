Mancini elogia la squadra e punta a Parigi: “Dobbiamo recuperare energie in vista di venerdì”

Roberto Mancini ha commentato la vittoria della squadra azzurra contro la Turchia, sottolineando l’impegno e la qualità dimostrati durante la partita. “Tutta la squadra ha giocato bene. Dobbiamo recuperare energie in vista di venerdì”, ha detto il commissario tecnico, riferendosi alla prossima sfida contro la Francia. La vittoria, ottenuta per 4-1, è servita a rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Belgio nella prima giornata del girone A della Nations League 2027.

Una prova di squadra e di carattere

La squadra ha dimostrato di avere carattere e qualità, affrontando una gara difficile su un campo bagnato e in condizioni non ideali. “Abbiamo giocato su un campo dove piove da un giorno, era normale. Così come era normale che loro ad un certo punto reagissero”, ha spiegato Mancini. L’elenco dei giocatori impiegati ha visto tutti contribuire al successo, con un’ottima gestione del possesso palla e una difesa solida che ha reso difficile la vita ai padroni di casa.

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La squadra ha tenuto palla e ha cercato l’imbucata, andando a prendere alto gli avversari.

Il primo tempo ha visto l’Italia prendere il controllo del gioco, con un’azione di calcio d’angolo che ha portato al vantaggio di Bastoni, al rientro dopo la squalifica. Il risultato si è consolidato con un uno-due micidiale, che ha permesso agli azzurri di prendere il largo. La difesa, complice anche il regalo di un avversario, ha tenuto il campo e ha garantito la vittoria.

Un’ottima reazione dopo la sconfitta

La vittoria contro la Turchia è servita a riscattare la sconfitta contro il Belgio, dimostrando che la squadra è in grado di reagire e ripartire. “Se il primo obiettivo era di reagire e ripartire dal secondo tempo di venerdì la rappresentativa tricolore recepisce l’input fino in fondo”, ha sottolineato Mancini. La squadra ha dimostrato di aver capito l’importanza della reazione e di averla tradotta in risultati concreti. I padroni di casa tentano la reazione ad inizio ripresa con Yilmaz, lesto a insaccare approfittando di una difesa ospite non impeccabile. La squadra azzurra, però, non si è fatta trovare impreparata e ha mantenuto il controllo del gioco, portando a casa un risultato che rialza la testa dopo la sconfitta di venerdì.

La squadra si prepara ora alla prossima sfida, che si terrà a Parigi venerdì 2 ottobre contro la Francia. “Adesso cercheremo di recuperare le energie, abbiamo giocatori freschi a casa e venerdì andremo a Parigi a giocare contro la Francia”, ha detto Mancini. La squadra, dopo un’ottima prova, dovrà affrontare un avversario di alto livello, ma con la fiducia riacquistata dopo la vittoria contro la Turchia, i giocatori sono pronti a dare il loro meglio. Il Commissario Tecnico ha anche elogiato la prova di tutti i giocatori impiegati, sottolineando l’impegno e la coesione della squadra. “Tutta la squadra ha giocato bene”, ha ripetuto Mancini, rafforzando l’idea che la squadra si sia dimostrata in grado di affrontare le sfide con determinazione e spirito di squadra. La vittoria contro la Turchia è un passo importante per la squadra, che ora si prepara a un’altra grande sfida. La prossima partita, contro la Francia, sarà un test importante per misurare la preparazione e la capacità di reagire in un momento cruciale del campionato.